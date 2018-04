Homenaje a Juan Rodriguez (Juanito)

Antes de nada decir que no soy partidario de dar homenajes a los políticos, ya que siempre que escribo y me meto con ellos y los critico, me refiero a los que están en la élite, haciendo un símil futbolístico, a los que están en primera división, no a los que están en regional. Una vez dicho esto, quiero referirme a Juan Rodriguez, coloquialmente conocido en el pueblo como Juanito, yo lo conozco desde hace más de 50 años, y le quiero decir al pueblo de Sant Vicent, que quiero más Juanitos en el Ayuntamiento de mi pueblo, un Juanito, sin Máster, ni licenciatura, pero ya podía cualquier cosa ir a buscarle, que siempre lo encontraba y siempre estaba a disposición del ciudadano, fuese del color político que fuese, sin tener que pedir audiencia, ni hora ni día, siempre estaba disponible las 24 horas del día, cosa impensable hoy en día.

Me da la sensación de que a los políticos, de hoy en día, cuando les das una responsabilidad o concejalía, es como, si a un guardacoches le das una gorra y se cree capitán general, y es que te miran, por encima del hombro, menos cuando hay elecciones y te piden tu voto y son capaces de abrazar las farolas y a todo el que se ponga por delante. Yo siempre votaré a los partidos que tengan Juanitos, personas humildes, trabajadoras y honradas, cuyo único fin sea el de ayudar a satisfacer las necesidades de su pueblo y tratar de resolver los problemas de todos sus habitantes.

Gracias Juan, por ser como eres y por trabajar por tu pueblo, nuestro pueblo.

Vicente Gosálvez Molina