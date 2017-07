Hola, Soy Luna, y quiero si me lo permiten enviarles desde aquí, donde he vivido siempre, en la calle Capitán Torregrosa nº32 tienda de animalitos.

Un cordial saludo, y agradecerles el cariño que me han tenido siempre, yo también les he querido mucho a todos.

Les voy a contar un poco la historia de mi vida…

Nací en Sevilla el 28-10-2005 y a los dos meses me adoptó el que ha sido siempre mi dueño y sobretodo mi amigo. Juan Antonio me ha criado y cuidado como a una reina.

Mi infancia ha sido muy feliz. Nunca me ha faltado, ni una caricia, ni un juguete. Juan Antonio me enseñó que tenía que respetar y ser cariñosa con las personas. También me enseñó a sentarme y dar la patita a aquella persona que quería saludarme. Me compró una cestita y con ella me enseñó a traer el pan todos los días de la panadería.

También me enseñó a recoger las cosas que quedaban por el suelo. Y así entre caricias y halagos fue transcurriendo la vida con felicidad y alegría.

Y cuando tenía yo unos cuatro años, conocí a César, un perro, de mi misma raza, guapísimo. Le dije a Juan Antonio “ese perro me gusta”, y Juan Antonio, “sí, parece buen chico”.. y a los pocos meses nos casamos.

× Ampliar Yo y mi marido César

El día de la boda, fue un día inolvidable, como es natural. Juan Antonio ha estado siempre en lo bueno, pero también en lo malo, porque a través de la vida, se pasa de todo.

A los pocos días de la boda, César desapareció de mi vida y al pasar unas semanas comprobé que estaba embarazada. De ese embarazo, nacieron 8 hijitos, siete machos y una hembra. Preciosos. Era muy difícil saber cuál era el más bonito.

A través de esta historia ha transcurrido muchos años, pero yo nunca he olvidado las caricias y los halagos que las personas me han dispensado siempre. Por eso ahora que ya soy mayor y recuerdo, el cariño y las caricias que he recibido de todas las personas. Me embarga la emoción y lloro al ver que ya casi no me puedo levantar del suelo.

× Ampliar Yo con Juan Antonio

× 1 de 3 Ampliar Luna haciendo recaditos × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Gracias, gracias, gracias. Por todo Luna