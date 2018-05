Llegué a San Vicente en el año 85 un poco confundido por el cambio, venía de el servicio militar y de un pueblo muy diferente a este pueblo en el que resido y además me siento muy identificado.

Creo recordar que éramos sobre 25.000 censados, ahora andamos sobre 60.000. Como ya expresé en otro escrito había camaradería y nos conocíamos la mayor parte de los ciudadanos. Daba igual ser de izquierdas o de derechas, pero todos nos relacionábamos o nos saludábamos. Cuando me encuentro a la gente que aprecio me da subidón, me alegro y me congratulo. Quiero resaltar que el pueblo ha crecido pero ha perdido en calidad de vecindad y respeto y lo que es más triste en identificación, en resumen en decadencia. Por una serie de razones, somos una ciudad tranquila, la política de beneficios de los Servicios Sociales (había que estudiar la situación).

Ahora regentan el comercio chinos, argentinos, turcos, hindúes, venezolanos, etc, etc, negocios que antes trabajaban gente del pueblo y si a todo esto añadimos que San Vicente se ha convertido en una ciudad dependiente de Alicante estamos muertos. Sí, más servicios pero a qué precio. No conozco ni reconozco a la gran mayoría de los habitantes que se mueven y se benefician del esfuerzo y vuelvo a repetir de las ayudas y hospitalidad.

Los políticos se enfrentan y se dan bombo a pesar de ser meridanamente parecidos, en resumen: intereses a cambio de cómo se denomina ahora, de profesión político.

Después de muchos años mandando un partido pasando el rodillo sobre todo en los plenos y los ciudadanos no tenían derecho ni a preguntar ni a sugerencias o quejas volvemos a la casa de los líos (Hermanos Marx) y retorno al pensamiento que este no es mi pueblo o el que yo añoro.

Llegan las elecciones en breve hay políticos o gente que vive de esto, en algunos casos poco preparados, en otros casos, gatos viejos que seguramente volverán con la demagogia y las fotos para seguir ocupando un sillón o una concejalía que pagamos todos con nuestros impuestos y me resigno.

Ya nos quede poca conformidad, eso sí, ya no me engaña nada ni nadie.

Añoro a mi pueblo y grito a los cuatro vientos, Visca Sant Vicent.

Vicente Huertas Benito

Vicente el de la Juanita