Elisa Villalta cantando Los Gavilanes

Era, para mí, de obligado cumplimiento el dedicarle, desde estas mismas páginas por las que supe de su fallecimiento, un personal y sentido reconocimiento y recuerdo.

Doña Elisa Villalta Sánchez nace en Monóvar, el 29 de septiembre de 1930. Es hija de D. Francisco Villalta, ilustre abogado y de Doña Elisa Sánchez Luz, sanvicentera, pianista concertista. Pasa toda su infancia en la localidad cuna de D.

José Martínez Ruiz (Azorín) y con una importante tradición musical pues el gran tenor Miguel B. Fleta, dio un concierto el día 19 de abril de 1924 inaugurándose con este evento el Gran Kursaal de Monóvar “Miguel Fleta”.

La familia se traslada a Orán y allí bajo la tutela de su madre estudia solfeo y piano. Posteriormente ya aquí en España supera dichos estudios con notables notas al presentarse como alumna libre en el Conservatorio de Murcia. Por intervención personal de su madre, recibe clase de canto en la ciudad argelina de un profesor (Renato) que no sólo le instruye en la técnica del canto sino que además le monta arias de ópera y romanzas de zarzuela así como célebres páginas de canto religioso. La compañía de zarzuela montada y liderada por su madre cuenta con una orquesta compuesta por músicos mayormente de bandas militares como la de La Legión. Y precisamente de esta formación es el músico trompeta D.

Ladislao Schiller. En un ensayo de una de las zarzuelas como y ella era componente del coro, al verlo comentó a una amiga “Con este hombre me casaré yo” “Este será mi marido”… Y así fue.

De regreso a España. Elisín que es como, cariñosamente” se le llama en el pueblo, se incorpora al Coro Parroquial que posteriormente se va a convertir en la Masa Coral “La Aurora” de San Vicente del Raspeig, acreditándose de este modo como componente y fundadora de dicha sociedad. El día 12 de marzo de 1969 se estrena en el Teatro Cine “La Esperanza” de San Vicente bajo la dirección de Doña Ascensión Guijarro la zarzuela “Los Gavilanes”.

A sus 35 años, Doña Elisa Villalta asume el difícil y agradecido papel de Adriana. Esta obra se montó en nueve meses. La maestra concertadora y repertorista de piano era su madre. En alguna ocasión y por imposibilidad de asistencia de Doña Elisa, se requirió al piano a D.

José Mª Parreño, sacerdote y organista de la Concatedral San Nicolás de Alicante.

El viernes 26 de abril de 1974 la Masa Coral “La Aurora” estrena “Molinos de Viento”. En dicha zarzuela nuestra Elisín afronta el rol de Margarita. Más que una zarzuela es una opereta al estilo vienés del momento. La interpretación de la bellísima romanza para soprano “Me he pasado la vida en un sueño”, por nuestra Elisín, fue magistral. Esta es una romanza en la que es preciso ir mucho más allá de lo que está escrito sobre los pentagramas.

Siendo componente del Coro Parroquial llegó a montar y colaborar en su fundación e incluso a dirigir diversas piezas ayudando a Doña Ascensión Guijarro y luego a Doña Antonia Jover. Como se muestra, Doña Elisa ha sido una gran intérprete lírica. Sanvicentera por los cuatro costados, aunque no nacida en nuestra localidad, y a la que hemos tenido el placer y el honor de aplaudir por su bella voz y su buen hacer en la escena. Pero personalmente me quedo con la persona. Si como cantante era buena, como persona era excepcional.

Para hacer este artículo, en el 2008, me tuve que desplazar a su domicilio a charlar con ella y puedo asegurar que es de lo mejor que me ha pasado desde que comencé a realizar estos artículos. He de manifestar que personalmente no la conocía pero al entablar esa relación de amistad derivada de mis asiduas visitas a su domicilio para recoger información tanto suya como de su madre, me encontré con una señora muy cabal, con una visión muy contemporánea de la vida que en nada correspondía con su edad cronológica. Empatizaba con cualquier problema que se le presentase y siempre estaba dispuesta a abrir la puerta de su casa a quien la requiriera para lo que fuere. Cuando salía de las reiteradas visitas que le hice, me quedaba un sabor dulce y agradable, con la sensación de que el tiempo se me había pasado sin percibirlo. Tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Y como ya sabemos a través de estas mismas páginas, falleció el domingo 26 de agosto pasado. Por todo ello sólo me resta decir, MUCHAS GRACIAS, Elisín. Ha sido una delicia, un placer escucharte y conocerte.