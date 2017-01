El timo de la bombona de butano

El viernes 20 de enero, compré en una gasolinera de San Vicente una bombona de butano y me cobraron 12,89 euros. El día 26 de enero se me terminó y en otra gasolinera del municipio me cobraron 16,05 euros. Protesté y me dijeron que en esa gasolinera hacía mucho tiempo que no la vendían a 12,89 euros.

Hablando, comprobé que la bombona más cara tiene una carga de 12 kilogramos de butano, mientras que la más barata tiene una carga de 12,5 kilogramos. El precio superior que tiene junto con la menor carga, supone un encarecimiento superior al 20% de una bombona a otra.

"Si el gobierno es el que regula el precio máximo de la bombona en 12,89 euros, no comprendo cómo se regulan unas bombonas sí o otras no"

Si el gobierno es el que regula el precio máximo de la bombona en 12,89 euros, no comprendo cómo se regulan unas bombonas sí o otras no. Parece ser que el 20% que pagamos de más es porque pesa menos la bombona, pero también es verdad que pesa menos porque lleva menos carga y su duración es menor.

Me he sentido tan indignado, que me he visto obligado a hacer este artículo para ver si nos concienciamos y compramos la bombona que cuesta menos y la otra que la “retiren”.