Un túnel es una metáfora de la vida. Atravesarlo, permanecer por un tiempo indeterminado en su penumbra, supone dejar atrás el pasado, lo vivido, lo experimentado, con sus aciertos y también con sus errores; todas aquellas ilusiones y actos que han ido conformado nuestra vida y nuestro presente sin posibilidad de cambio ni retroceso desmontando por lo común la falacia de que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Pero a veces sus sombras, cual caverna atrabiliaria y platónica, distorsionan con frecuencia la realidad impenitente transmutándola en certeza inquebrantable, en verdad a medias, en querencias que se traducen en la imposición de una legitimidad mal entendida que transforma los mitos y leyendas en realidades inmutables e imperecederas, la cultura en una amalgama de intereses personales socializados y las tierras y pueblos en depositarios permanentes de la vida y la muerte, de las cunas y las tumbas, asociados a una determinada identidad.

Carles Puigdemont, a la sazón presidente de la Generalitat de Cataluña, atravesó, uno solo le resulto escaso, dos túneles el pasado día 1 de octubre. El primero le supuso cambiar de vehículo para así despistar al helicóptero que le perseguía y acosaba y cuyo fin no era otro que el de no permitir su votación. El segundo, más largo, más oscuro, y por lo tanto más incierto, es aquel en el que ha metido a toda España, y no solo a los catalanes, provocando una crisis política, institucional y social sin precedentes en la historia actual española y de consecuencias tan inciertas como impredecibles.

Solo la cerrazón más absoluta, la ceguera más ciega y la borrachera independentista, acompañada de la innegable ayuda del gobierno de Rajoy -a pesar, por mucho que me pese, de tener la legalidad de su parte- han sido capaces de generar tan sórdida confrontación de sujetos y relatos, de verdugos y de víctimas, trastocando mentes, razones y discursos. Por un lado la ineficiencia, el exceso de nada y de todo, la nula capacidad para generar consensos arropada sobremanera por la intolerancia violenta y errada del PP de D. Mariano , y por otro, la construcción interesada de una realidad social inexistente rendida al beneficio y hegemonía de la burguesía catalana, tan preocupada en tapar sus vergüenzas y sus verdaderos intereses como capaz de movilizar a casi dos millones de ciudadanos hacia el abismo a base de un relato tan dudoso como incierto y falaz, por varios motivos, como ha sido la convocatoria del “referéndum” del 1-O. Querer ser independiente no está mal. Lo que es peor es que para conseguirlo se atropelle la razón, el consenso, las leyes y la historia.

Los motivos a los que me refería tienen que ver con la opacidad y la falta de transparencia de una “ley de referéndum” elaborada en secreto y a espaldas del Parlament Catalán. Pseudoley aprobada a última hora, sin tiempo para un debate útil y sosegado donde correspondía y que sofocó las voces y opciones discrepantes del resto de representantes ciudadanos. Motivos que tienen que ver con el porcentaje de participación, con el censo oficial y con la ausencia de una Junta electoral que diese una mínima validez a los resultados, y de que con cualquiera que este haya sido pretender hacer una declaración unilateral de independencia sin el apoyo de la mayoría de la población catalana. Motivos que tienen que ver también con la marginación de todas las fuerzas políticas de la oposición y con la merma de los más básicos derechos democráticos de los mismos cambiando el reglamento, acortando los tiempos e impidiendo su derecho a enmienda y al debate parlamentario. Motivos que tienen que ver también con la forma en la que se aprobó la mal llamada “Ley de referéndum” y las mal concebidas “Leyes de desconexión” aprobándolas vía testicular y de forma “exprés” en un solo día. Decisiones de transcendencia vital para toda la ciudadanía de Cataluña y las generaciones futuras. Decisiones que dejaron al pueblo catalán mermado y cercenado en su capacidad para decidir libre y conscientemente, ahora trastocadas por una posible, y me temo sin vuelta atrás, declaración unilateral de independencia. Motivos, finalmente, que tienen que ver con la representación que se subrogan los independentistas cuando las fuerzas ciudadanas en las que se apoyan no representan más que el 36% del censo electoral; con la desobediencia a leyes y jueces y con la quiebra unilateral de nuestra norma fundamental: la Constitución.

Sin embargo y a fin de cuentas, a los independentistas esta crisis institucional, este golpe al sentido común y a la unidad de los pueblos de España, mediatizada por la inacción “rajoyana” no exenta de violencia, les ha ido de maravilla y está siendo la excusa perfecta para separar, fragmentar y dividir, otra vez, a los trabajadores, a los ciudadanos catalanes, mientras ocultan el verdadero motivo de su absurda escalada de poder: el beneficio, la apropiación del relato que configure definitivamente su esencia, su “seny”, de los sentimientos que este suscita y de su proyección populista encarnada en esa tierra prometida y prometeica que nunca será porque esa tierra no existe a no ser que la misma sea la de todos.

Así, los catalanes, y resto de españoles, están divididos y plegados ante el interesado dilema conformado por sus gobernantes pero cuya única lectura es la de una gigantesca estafa consciente y comprometida. Estafa que se sustancia en la existencia de una identidad forjada en una tierra propia y que promete un paraíso terrenal donde se celebraran banquetes solo para algunos mientras que, irremediablemente, otros serán excluidos. Estafa que, a falta de otros argumentos, solo puede fundamentarse en el odio, el recelo y la división. Puigdemont, al reclamar la soberanía y el poder, lo hace enarbolando el lema democracia. Pero es una democracia aparente que intenta diseminar e inocular, cual infección sin tratamiento, en todos los ámbitos su inventada sociedad, atropellando leyes y normas y victimizando a su pueblo.

Por otro lado casi nunca la confrontación entre el poder y la sociedad civil ha dado resultados ni siquiera disciplinadores. Sobre todo si el ejercicio del poder viene de la mano de la burguesía representada, a partes iguales, por Rajoy y Puigdemont. Da igual que su concepción tenga expresión económica, cultural, política, moral o policial. Quizá algunos no entiendan que los “mossos de escuadra”, hoy glorificados interesadamente por algunos, volverán a “repartir leña” a la mínima que el poder lo necesite tal y como ocurrió, valga el ejemplo, en el 15-M. El engaño que produce el poder solo es temporal y al final las clases engañadas terminan por rechazar no una sino todas las formas de dominación. La burguesía catalana, de estirpe reaccionaria, siempre ha alimentado una sociedad revolucionaria y violenta. Esta violencia no tiene una lectura física sino fundamentada en una ideología omnipresente y transmisible y cuya esencia es la quintaesencia catalana, su no demostrada identidad. Esta característica parece ser la que debe configurar y dar carta de naturaleza al supuesto ejercicio independiente de su poder en su independiente república, cegándolos en el reconocimiento de un poder más elevado y que un día, junto al resto de españoles, aceptaron.

El poder así entendido se trasforma en polimorfa mecánica de autócratas en uso personal de la norma. Mecánica que pasa por la construcción de voluntades individuales y colectivas y por la generación y diseño de un pensamiento único: aquel que construye verdades inalterables e inmutables. La disidencia, representada por lo no independentistas o simplemente por los que votaron no o se abstuvieron, se convierte es un acto impuro en el espíritu monolítico del poder concentrado pues solo este es portador de la verdad absoluta haciendo confortable lo que solo es confrontable, dando atributos de calidad a esta confrontación cuando lo que se necesita, por ambas partes, es menos fuerza y más dialogo. El consenso, aunque no sea posible, es tan deseable como despreciable es someter a la sociedad catalana al citado dilema, confrontación o consenso, dándole atributos de calidad solo a la primera.

Hoy, más que nunca, echamos en falta ese dialogo trasversal tan necesario como urgente que termine de aclarar las formas de convivencia democrática en todas las nacionalidades que conformas nuestro estado. La convocatoria del 1-O ha significado una trampa, un abismo, una estafa sin precedentes para toda la sociedad catalana. Recortes Cero ha defendido esta postura por activa y por pasiva en numerosos manifiestos aparecidos en varios medios de comunicación nacional apoyados y refrendados por innumerables personalidades, miles de profesionales y por otros ciudadanos de todos los ámbitos posibles. De esta forma, clara pero contundente, hemos ido conformando una auténtica alternativa de progreso.

No debemos permitirlo. Nos guste o no debemos estar al lado de la ley, de la convivencia pacífica y del consenso. No convirtamos el futuro común en un túnel sin salida o en ese otro donde se vislumbra una luz prometedora al final: a veces es otro tren que viene de frente. No hay motivo.