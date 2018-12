El Partido Popular hace balance de los presupuestos municipales

Casi 2 millones de euros de superávit pero ni rastro de una rebaja de impuestos a los vecinos.

El presupuesto elaborado para 2019 por el tripartito de San Vicente del Raspeig -formado por PSOE, Guanyar y Compromísno prevé ni una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ni de otros tributos a pesar de que el Ayuntamiento ha presupuesto un superávit de 1.887.000 euros. Los ingresos previstos son de 41,3 millones frente a los 39,4 de gastos.

El grupo municipal del Partido Popular ha lamentado que “el equipo de Gobierno no haya querido incluir en el presupuesto una bajada de impuestos a los vecinos de San Vicente, a pesar de que contempla un superávit de 1,8 millones de euros y que la deuda municipal a final de año será cero, lo que permitiría en estos momentos reducir la carga impositiva en nuestro municipio”.

La concejala del PP Carmen V. Escolano ha explicado que “la previsión de ingresos para 2019 podría ser todavía mayor si se hubieran incluido los casi 800.000 euros del taller de empleo y otros programas que, lamentablemente, no aparecen reflejados en el presupuesto porque el tripartito ha perdido las subvenciones, que iban destinadas a contratar a personas desempleadas”.

Único municipio sin rebaja del IBI

El grupo popular considera muy llamativo ver cómo San Vicente se va a convertir en el único municipio de la comarca que no ha bajado el IBI a sus vecinos, a pesar de la buena salud económica del Ayuntamiento, del aumento de los ingresos de los últimos años y de que acabaremos este ejercicio sin deuda, lo que hace perfectamente viable rebajar los impuestos.

El presupuesto de 2019 -que prevé unos ingresos por IBI de unos 13,5 millones de euros- no incluye una rebaja de este impuesto tras rechazarse la propuesta que presentó el Partido Popular en enero, en la que planteaba una reducción del 5% para el próximo año. La moción recibió el voto en contra del tripartito, al que se sumó la concejala no adscrita, cuyo voto fue decisivo para deshacer el empate y que la propuesta no saliera adelante.

Esta misma moción fue presentada por el grupo popular para aplicar la rebaja del IBI en 2018. Entonces sí salió adelante pero finalmente el tripartito se negó a hacer efectivo el acuerdo del pleno y no se aplicó la reducción.

El Impuesto de Bienes Inmuebles de San Vicente está congelado desde el año 2013, ya que se ha ido reduciendo el tipo de gravamen municipal para que cualquier aumento no se viera reflejado en el recibo que pagan los vecinos. No obstante, el cambio de ciclo económico y el incremento de los ingresos municipales hacía posible aplicar una rebaja del impuesto para 2018 y 2019.