El niño o niña que llevamos dentro y nunca debemos olvidar

Viendo el día de Reyes de 2018 una película de miedo en nuestro querido y gran cine familiar LA ESPERZANZA de nuestro SAN VICENTE DEL RASPEIG, he vuelto casi por arte de magia, a la niñez, y me dado cuenta , que nunca me ha dejado de acompañar en mi vida.

Cuando era un niño de 7 u 8 años, ya me encantaban las películas de miedo, y en aquellos años 50, en mi querida tierra natal de Yecla, me las ingeniaba, para contar, a los otros niños y niñas de mi calle La Morera, en sus escaleras, para contar historias de miedo, en las largas noches veraniegas, y lo hacía con tanta pasión, que todos se iban a dormir muertos de miedo, y yo también.

Ese niño inquieto y travieso, me ha acompañado siempre, sin quererlo me anima cada día a desafiarme a mí mismo. Y lo hace en cualquier momento, tomándome la vida, como algo lejos de la monotonía. Si entonces desafiaba la ley de gravedad, subiendo y bajando de la montaña, y peleando con tirachinas, ahora el desafío es viendo a mi equipo del alma, sin límites a la pasión, y eso sí, desde el respeto a los demás. Y saliendo a correr y andar, camino de los 68 años a las espaldas, casi de noche, inseguro, pero desafiante, como el niño que llevamos dentro.

Así que, cuando estoy en el despacho, y me invade la presión y el agobio del trabajo, hecho mano del niño travieso y atrevido que llevo dentro , y me digo , tengo que jugarle una mala pasada al cansancio , y al agotamiento, y saco fuerzas , no sé de donde, para seguir trabajando.

Así que si era un bicho travieso, algo ha quedado, para no dejar que nunca me invada el hastío y el inconformismo.

"El NIÑO o NIÑA, que llevamos dentro, nos va a ayudar siempre, a ser más tolerantes, a ser más atrevidos, a ser más felices con nosotros mismos y con los demás , en definitiva a ser más libres"

Tengo aquella vivencia, que me han contado mis padres , que siendo un niño de 4 ó 5 años, en un invierno durísimo , en una finca de Pinoso, me atrevía a jugar sobre el hielo de una balsa , correteando por la misma, sobre una capa de hielo, que si se hundía podía ser fatal. Y cuando mi padre se percató, aguantando todo su carácter, me llamaba bajito desde un lado de la balsa, con mucha calma, para que acudiera a la orilla, tragando salido, desaliento y nervios, hasta que consiguió que me acercara, y rescatarme. Luego vino el castigo, eran otros tiempos, pero de eso ya no me acuerdo.

Así que el NIÑO travieso e imprevisible, curtido en castigos, duros y ejemplarizantes, me ha dejado una resistencia ante la adversidad, y de capacidad de lucha y sufrimiento. Y por eso, no le doy ningún mérito, la culpa la tiene mis padres, que me han transmitido valores, que para mí son esenciales para vivir.

Soy consciente que en años 50 y 60, la situación, en una vida humilde pero digna, era otro mundo, pero cuando los valores se transmiten día tras día, sin contemplaciones, ni paños calientes, se quedan impregnados en tu pensamiento, que, o te agarras a ellos, o no tienes futuro. Parece duro, pero siempre hay que dejar claro a nuestros hijos, que no existen las medias tintas, que tienen que saber luchar, sin escudos protectores, que van a recibir muchas tortas, pero que cada vez que vayan ganando una batalla, estarán más fuertes para la próxima, y lo que más importa, en sus convicciones y valores, en libertad responsable, que hay que trabajarla cada día.

Así pues, el NIÑO o NIÑA, que llevamos dentro, nos va a ayudar siempre, a ser más tolerantes, a ser más atrevidos, a ser más felices con nosotros mismos y con los demás , en definitiva a ser más libres. Y eso es, lo que, sin miedos, tenemos que saber descubrir.