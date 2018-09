El camino de la vida se cubre de dudas, renuncias e inconformismo

Allá por el año 1975, cuando después de varias prórrogas terminé el servicio militar, tenía más dudas que nunca, en cuál era el camino a seguir con mi vida.

Aquellas ilusiones de estudiar medicina, y especializarme en psiquiatría, iniciadas en la Universidad de Murcia, apenas duraron dos cursos, el último sin finalizar en todos los exámenes.

Un consejo de mi compañera en la vida, que por entonces era mi novia, me condujo a la asesoría- gestoría-auto-escuela en la que ella trabajaba, concretamente en la parte de asesoría laboral, que ni en mis mejores reflexiones me había parado a pensar. Así que con todas las dudas e indecisiones, me metí en ese mundo, sin tener nada claro, ni mi trabajo, ni mi futuro, pero como me decían una y otra vez mis padres: “tienes que ser un hombre de provecho”. Y si me había dejado la universidad, solo tocaba trabajar, en lo que sea, y labrarme un futuro, costara lo que costara.

Así que, sin mucha vocación en lo que hacía, si le puse interés y constancia, para llevar un sueldo, aunque pequeño, comparado con las horas de trabajo, a mi casa. Y así, sin darme cuenta, y con el ánimo y la ilusión de tener a mi novia trabajando en la misma empresa, eso sí, en otra sección, me fui adaptando al trabajo, con muchas horas de dedicación, sin correspondencia con el sueldo, pero metiéndome paso a paso, en ese mundo con ilusión, y cuando me quise dar cuenta, estaba en 1977, y nos planteamos, casarnos. Y con todas las dudas, dimos el paso, y la aventura y los desafíos vendrían sin buscarlos.

Así que primero un aborto, luego vino nuestra hija, luego el ginecólogo diciendo que se daría con un canto en los dientes si se volvía a quedar embarazada mi compañera, y luego a los 8 años nuestro hijo. Y la ligadura de trompas de mi compañera, porque otro embarazo pondría en riesgo su vida, después de lo que había soportado con el parto, de cesárea, que era la segunda, de nuestro hijo.

Pues claro, esto era el principio. Luego vino el ingreso de nuestro hijo por episodio epiléptico a con apenas un año con ingreso hospitalario, donde todo parece que se convulsiona, luego el miedo a que el niño no pudiera hablar, y todo se iba superando paso a paso, con miedos, con sufrimiento, con paciencia, pero había que seguir adelante.

Pero claro, en el camino de las dudas, mi compañera, tiene que dejarse el trabajo, porque no podía soportar de dejar a nuestro hijo en casa, aunque cuidado por su abuela, y con ayuda, porque no era capaz de estar fuera de casa, después de la crisis que empezó a dejarle huella. Otro precio alto de ser madre, e intentar ser consecuentes. Alguien me dijo, estáis poniendo a prueba vuestro matrimonio, pero parece que el árbol tiene raíces fuertes y profundas para soportar tempestades.

"Nunca, voy a pretender dar lecciones a nadie, desde la humildad, hago esta reflexión, para que sepamos dar a la vida, argumentos, para que nunca, nunca, nos venza la desesperanza"

Cuando creía que volvíamos a una vida normal y rutinaria, viene otro golpe, esta vez más inesperado y duro de asimilar, nuestra hija había entrado en una crisis psicológica, que iba a desembocar en una esquizofrenia (sin calificar de lo compleja), a los 13 años, que de una forma definitiva le iba a cambiar la vida, a ella, y a toda la familia. Pero como el árbol tenía las raíces fuertes, supo, no sé cómo, aguantar estas sacudidas, sin encontrar explicaciones, ni argumentos, pero si motivos, para poder seguir adelante.

Con el paso de los años, nuestra hija, nos ha enseñado a conocer la enfermedad, a convivir con ella, y a ir superando dudas y miedos, para continuar como familia. Ahora está en un piso tutelado, para ayudarla a ser autosuficiente, y ha dejado atrás las fuertes crisis, con mezcla de violencia y amenazas en casa, aunque siempre controladas con la medicación, y siempre el infierno se ha vivido de puertas para adentro. Es una chica cariñosa, atenta, abierta a los demás, con sus manías de comprar y gastar, que con una visa oro, sería capaz de comprar El Cortés Inglés, pero un corazón tan grande y abierto que no le cabe en su cuerpo.

El hermano terminó haciendo un buen trabajo, en la Universidad de Alicante, la carrera de arquitecto, y siempre ha sido autosuficiente, y metido a conciencia en su mundo, y hacerse así mismo, que no es poco. Y supo aislarse del problema de su hermana, para encontrar su camino en libertad, pagando un alto precio de convivencia y de aislamiento entre hermanos, pero alguna conexión hay que no sabemos descubrir todavía.

La vida nos ha cambiado de alguna forma para siempre, pero hemos aprendido a luchar, cada uno a su manera. Mi compañera encontrando en la noche el diálogo con las estrellas. Por mi parte encontrando en la empresa de la asesoría, con mi compañero y amigo del alma Javier, y con apoyo de su Familia, y con el apoyo de nuestros compañeros de trabajo y sus familias, el desafío constante de un proyecto que nos reta y nos motiva cada día. Y por otra, con la ayuda de la Peña Madridista, que me llena de pasiones y sufrimientos estimulantes, porque estoy con amigos, y sufridores, y ganadores de vocación.

Así que ahora, que en el mes de julio hemos hecho el 41 aniversario, de aquel matrimonio celebrado en el verano de 1977, en el Mesón San Vicente, pienso que ha merecido la pena. Porque, si no tienes debates, si no se tambalea todo, para volver a emprender el camino, la vida no tiene todo lo que hace falta para luchar, sufrir, y superarse.

Nunca, voy a pretender dar lecciones a nadie, desde la humildad, hago esta reflexión, para que sepamos dar a la vida, argumentos, para que nunca, nunca, nos venza la desesperanza, el miedo, y las dudas. Porque luchar, con fe, siempre tiene sentido, siempre se abre una luz de esperanza, y de ilusión, no sé cómo, para seguir adelante.