El Alcalde y el Voto de Calidad

Permítanme que les resuma el pleno celebrado el miércoles día 27 de septiembre y la cara de asombro y desconcierto de toda la bancada de la oposición.

El pleno transcurría con normalidad, se iban haciendo propuestas por parte del equipo de gobierno y cada grupo político de la oposición daba sus respectivas explicaciones y su voto particular. El caso concreto viene ahora; nuestro grupo había presentado una moción para la rebaja los tributos del IBI y de Transmisión Mecánica (lo que todos conocemos como la Contribución y el impuesto de circulación). Después de explicar nuestra propuesta y de mostrar, con datos reales, que en San Vicente el impuesto de circulación es más elevado que por ejemplo Alicante, El Campello, Torrevieja, San Juan, etc., y pedir al tripartito que gobierna nuestro municipio la rebaja del mismo, ellos dieron sus explicaciones de por qué NO se podían bajar los distintos impuestos (a todo esto la Portavoz del partido popular se ausentó de la sala del pleno). Aquí está el Kit de la cuestión, cuando se termina de debatir nuestra moción, el Alcalde procedió a la votación de la misma (insisto que la portavoz del partido popular no estaba en la sala plenaria), aun así votamos.

El resultado de la votación fue de 12 votos a favor de la moción (rebaja de impuestos) frente a 12 votos en contra de la rebaja. En este momento nos dimos cuenta de que faltaba la concejal del partido popular y el resultado de la votación no puede ser par (ya que la corporación está formada por 25 concejales). El Señor Alcalde viendo el resultado (24 votos) habló con la Secretaria y se procedió a una nueva votación. En la segunda votación volvió a salir el mismo resultado, ya que, la Concejala seguía sin estar en la sala plenaria, pero en esta ocasión, el Señor Alcalde utilizó el Voto de Gracia o de Calidad, para eliminar el empate, y era evidente que su voto fue en contra de la rebaja de impuestos y así es como la moción fue desestimada.

"Esperaba más talante por parte del Señor Alcalde, ya que, viendo que faltaba una concejal, podía haber hecho un pequeño receso a la hora de la segunda votación"

En ese momento en el que el Alcalde dice que la moción queda rechazada toda la bancada de la oposición nos quedamos atónitos. Era la primera vez (desde que se inició la legislatura) que ocurría una situación como esta. Estamos acostumbrados a que el Señor Alcalde utilice los Decretos para sacar adelante sus propuestas (les recuerdo el decreto para la realización del polideportivo, saltándose a su propia concejal de Urbanismo, el decreto para sacar del gobierno al grupo político Si Se Puede,) pero nunca, hasta la fecha, había ocurrido algo similar.

Particularmente esperaba más talante por parte del Señor Alcalde, ya que, viendo que faltaba una concejal, podía haber hecho un pequeño receso a la hora de la segunda votación, para que pudiese incorporarse la concejal que estaba ausente, pero no fue así.

Todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio (yo el primero) que tenga un vehículo (turismo, motocicleta, furgoneta, etc) tenemos que darle las gracias a nuestro Señor Alcalde que, con su voto de Calidad, ha impedido que se rebaje el impuesto de circulación.

Sabemos que el PSOE tiene las manos atadas por sus socios de gobierno, y claro está, tiene que acatar las decisiones de sus colegas de gobierno (que son Compromís y Guanyar). El PSOE en este caso, ha antepuesto los intereses de todos los vecinos y vecinas de San Vicente a los de sus socios en el gobierno. El PSOE debería de sopesar con que compañeros de viaje quiere ir, porque ha quedado patente que el partido socialista tiene unas cadenas muy grandes y pesadas.