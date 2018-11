El árbol del Parque lo Torrent y la alegría de vivir

Un domingo tempranero como de costumbre, después de terminar la última etapa de correr y caminar , y adentrarme en el PARQUE LO TORRENT, donde doy una vuelta corriendo, hasta llegar a la zona del quiosco central, detengo la carrera un poco antes , Y ME ARRODILLO Y SANTIGUO, junto a un ARBOL especial, y levanto la mirada al cielo, y pienso en mi AMIGO DEL ALMA MIGUEL RIVERA, y espontáneamente, le hago un HOMENAJE, que es al fin y al cabo un HOMENAJE A LA ALEGRIA DE VIVIR que siempre transmitía, y queda en el recuerdo vivo e imborrable.

Y entonces comienza interiormente una reflexión, para intentar trasladarla a todas las facetas de la vida, los motivos que nos tienen que llevar a la alegría de vivir.

Alegría de vivir, es estar y pertenecer a una FAMILIA, porque por muchas y duras que sean las dificultades, el hecho de pertenecer, formar, o buscar una familia, en todas sus variables y situaciones, si lo haces de corazón, es una alegría de vivir.

Alegría de vivir, son los AMIGOS, en los que confías, en los que crees, y con los que te sientes feliz de compartir, aunque sean pocos los momentos, pero bien e intensamente aprovechados minuto a minuto, instante a instante.

Alegría de vivir, es tener una MUJER, a tu lado, que te escuche, que te tolere, con la que hables mirándole a los ojos chirriantes, que te dan la luz de las estrellas, porque te sientes feliz y cómplice de luchar a su lado, sin miedo a nada ni a nadie.

Alegría de vivir, son los HIJOS, a los que les das todo a cambio de nada, Donde no te pones límites a la capacidad de comprensión y sufrimiento. Donde no existen barreras, ni lucha, ni insomnio, ni dudas, ni sacrificio, que pongan en peligro, lo que estás dispuesto a dar, y una sonrisa, simplemente una sonrisa, te hace sentirte el centro del universo.

Alegría de vivir, son ese camino al TRABAJO de cada día, para intentar que sea diferente del anterior, que por duro, e incomprensible que sea muchas veces, te da mucho en luchar, para sentirte al servicio de la sociedad de la que formas parte, y sentir muy adentro, que tienes una responsabilidad de hacer bien tu trabajo, y demostrarte a ti mismo, que tiene sentido lo que aportas. Siendo consciente que el dinero no es lo más importante, que lo que en verdad importa, aunque la mayoría de las veces cuesta entenderlo, es que eres necesario para que la sociedad y la convivencia en armonía y libertad, tenga sentido.

Alegría de vivir, es ir al BAR, donde te encuentras con amigos y amigas, y con las personas, para hablar, discutir, y reír sin cortapisas, y de alguna forma, descarga la mala leche, y sin darte cuenta apenas, haces una buena terapia de grupo. Y todo eso lo redondeas, acudiendo a tomar un aperitivo, un café, a comer o cenar, con tu pareja, con tu familia, y con tus amigos, poniéndote el mundo por montera.

Alegría de vivir, es ir a la PEÑA, o done se tercie, para ver jugar, y sufrir, con tu equipo del alma. Y bastan unos pocos detalles, sobre todo si son goles, para sentirte feliz. Y ni te cuento, cuando consiguen ganar un TITULO. Entonces, eres inexpugnable a los miedos, te recorre el cuerpo una sonrisa contagiosa, que lo inunda todo, y no dudas en sentir y en pensar, que en la vida no hay nada imposible. Te sientes CAMPEON, te sientes en una nube, de la que no quieres bajar, y que te deja volar al infinito.

Alegría de vivir, es mirar serenamente, desde la ventana de tu casa, y ver el sol, la lluvia, la tormenta, el viento, las nubes, el cielo, y pensar que un momento, te atreverías a detener el tiempo, porque los pensamientos, y los sueños, son posibles, si de verdad, de verdad, sabes conformarte con lo que tienes en ese instante mágico, y al instante siguiente, seguir desafiando los miedos, para buscar nuevos retos cada día.

Lanzo serena y apasionadamente estas reflexiones, teniendo claro, que no hay recetas mágicas, ni filosofía segura, porque en definitiva, la ALEGRIA DE VIVIR, es una forma de ser inconformista, tolerante, desafiante, pasional, y luchador incansable, para intentar, aunque muchas veces es casi imposible, encontrarle sentido a cada instante que vivimos, bajo nuestra increíble luz mediterránea. Y seguro que solo intentarlo, con fe, ya es motivo para sentir esa alegría de vivir, y sobre todo, transmitirla, a nuestra manera,.......a los demás.