Desgobierno y falta de liderazgo

San Vicente ha vuelto a ser noticia por la enésima crisis de gobierno en el Ayuntamiento. Sí. Otra vez. En esta ocasión ha sido la división interna del PSOE la que ha provocado un nuevo cisma político tras la dimisión del hasta ahora portavoz del grupo socialista, Manuel Martínez, que además es secretario general de su partido, y que ha dejado de ejercer sus competencias afirmando que el proyecto que llevó a Jesús Villar a la Alcaldía está agotado.

Nada tendríamos que decir sobre un asunto interno de otro partido si no fuera porque han trasladado su enfrentamiento al Ayuntamiento, a la gestión del día a día de áreas tan importantes como son Participación Ciudadana y Recursos Humanos.

Este último departamento ha tenido cuatro concejales diferentes en el último año. Cuatro en un año. En breve conoceremos el nombre del quinto. Así es imposible resolver absolutamente nada.

Desde el Partido Popular lo hemos dicho y lo volvemos a decir: el máximo responsable de esta inestabilidad es el alcalde, el socialista Jesús Villar. Él, como primera autoridad municipal, ha sido incapaz de formar un equipo de Gobierno unido, duradero y que trabaje de forma coordinada para gestionar un municipio que supera ya los 57.000 habitantes.

Desde la llegada al Ayuntamiento del cuatripartito, que en abril se convirtió en tripartito, el enfrentamiento, la descoordinación y la desconfianza entre concejales es una constante.

No tienen un proyecto común. No tienen un modelo de ciudad para San Vicente. Nunca lo han tenido. Y no hay liderazgo.

Cada cinco o seis meses tenemos una crisis de gobierno, con cambios de concejales en áreas cruciales. Una situación que, por mucho que se repita, ni es normal ni podemos aceptar como si aquí no pasara nada.

¿Se imaginan ustedes un negocio que cambiara de gerente cada medio año? La inestabilidad política en la que vive el Ayuntamiento genera incertidumbre entre los trabajadores municipales que están al servicio de los ciudadanos y que, a pesar de todo, asumen con gran profesionalidad los continuos cambios que afectan a sus departamentos.

Realizar inversiones y gestionar los servicios públicos requiere de trabajo en equipo y confianza. Y eso, lamentablemente, ha desaparecido con el tripartito. Solo así se entiende que el Auditorio lleve tres meses cerrado y sin obras mientras los concejales de Cultura (Compromís) y Contratación (PSOE) se echan la culpa entre ellos. O que hayan caducado multitud de contratos que no han sido renovados a tiempo, como el del alumbrado público. O que San Vicente esté más sucia que nunca y que las plagas se hayan convertido en un grave problema para los vecinos.

Esta situación ni es nueva ni es inesperada. Solo hay que recordar que el pacto que llevó a Jesús Villar a la Alcaldía en 2015 se fraguó el último día a última hora. Las discrepancias entre algunos de los socios del entonces cuatripartito eran, antes de empezar a gobernar, más que evidentes y públicas. Aquello fue un reparto de concejalías sin más horizonte que sumar votos para llegar al poder y evitar que gobernara el Partido Popular, que fue la lista más votada por los vecinos. Ahí acababa el proyecto que tenían para San Vicente.

A partir de entonces, los enfrentamientos han sido constantes y de sobra conocidos. Primero fue el llamado ‘caso Psiconox’, que llevó al alcalde a cesar a una concejala de Compromís a la que acusó de adjudicar contratos menores a una asociación presidida por un miembro de su partido. Un año después, y sin dar una explicación convincente, decidió reincorporarla al Gobierno.

Solo seis meses después, nueva crisis de gobierno con el cese de la entonces concejala de Recursos Humanos y Contratación, cuyas competencias acabaron en manos de los otros dos ediles de Sí Se Puede.

Cinco meses después, ambos fueron expulsados del equipo de Gobierno que, desde ese momento, gobierna el Ayuntamiento sin mayoría.

El penúltimo episodio ha llegado con la dimisión de quien ha sido mano derecha del alcalde desde que comenzó la legislatura, además de portavoz socialista y concejal de Presidencia, Recursos Humanos y Participación. De nuevo a buscar sustituto, a repartir concejalías y a ponerse al día. Y vuelta a empezar.

Sin rumbo. Sin liderazgo. San Vicente no se merece este continuo volver a empezar sin saber hacia dónde ir.