Crónica del primer pleno municipal de 2018

El pasado 31 de enero se celebraba el primer Pleno de nuestro Ayuntamiento, donde se plasmaron los intereses personales por encima del de los ciudadanos. La célebre frase del Sr. Thomas Macaulay para relatar los acontecimientos de dicha sesión plenaria nos viene como anillo al dedo:

“Los políticos interesados se preocupan mucho más de las seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país”.

Estamos acostumbrados a que los políticos falten a la verdad, pero cuando se llega “al todo vale”, deberíamos encender algunas alarmas frente a la demagogia política que pleno tras pleno viene produciéndose.

Desde el principio este gobierno ha sido un querer y no poder, un gobierno de promesas incumplidas, de expectativas truncadas y de generar un futuro incierto, dado la luchas y peleas internas en el seno del propio equipo. Futuro incierto que genera una inestabilidad que colapsa la gestión diaria de las diferentes áreas:

Han caducado prácticamente todos los contratos que debían de renovarse, han sido incapaces de gestionar las inversiones contempladas en los presupuestos cada año. Y esto no sólo tiene repercusión en el año en que no se ejecutan sino que también nos castiga el siguiente ejercicio económico. Lógicamente si en el ejercicio no hemos sido diligentes de desempeñar más de un cuarenta por ciento, ¿cómo nos van a aprobar más cantidad en el próximo ejercicio?

Muchos proyectos no verán la luz en esta legislatura: viviendas sociales, pabellón de deportes, plan general.

No han resuelto a fecha de hoy el problema que tenemos dentro del propio Ayuntamiento, en Recursos Humanos. Los últimos episodios nos ponen de manifiesto una nueva crisis, ya que sus más allegados dejan de confiar en él y se marchan por desencuentros ante un proyecto agotado, dejando nuevamente en el aire las propuestas de modificación de Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Desde Cs apoyamos la reclamación que han solicitado los sindicatos de la implantación de la retribución complementaria correspondiente al complemento de carrera administrativa, queremos que se desarrollen todos los pasos necesarios legales para que dicha retribución complementaria se haga efectiva.

El titular de prensa volvía a ser que gracias a los ediles no adscritos, en concreto de la Sra. Zambrana, ante la ausencia del Sr. Marín, no se aprobaba la moción presentada al Pleno por nuestro partido Ciudadanos, donde pedíamos la bajada de un 4% del IBI y una rebaja del 15% en el Impuesto de Circulación.

Como Poncio Pilato, el Gobierno se lavaba nuevamente las manos, y traspasaba la responsabilidad de lo acontecido en manos de los tránsfugas, una por votar en contra y el otro por no asistir. Políticamente era lo que más les interesaba, estos ediles no adscritos no representan a nadie, por tanto su coste político es nulo.

Este ha sido un gobierno de mero trámite, sin objetivos y sin prioridades. Un gobierno que se ha centrado en sus conflictos internos no ha podido ocuparse del bienestar de su ciudadanía. Cualquier motivo ha sido buena excusa para salir en prensa dando una lamentable imagen de nuestro pueblo, y de nuestro Ayuntamiento. En definitiva, han convertido a nuestra Alcaldía en “LA CASA DE LOS LÍOS”, en un juego de tronos, donde la falta de liderazgo del Alcalde ha sido convertir este Ayuntamiento en una barca a la deriva.

Y lo más lamentable, es que hemos perdido como pueblo, como municipio, toda influencia en otras administraciones para conseguir inversiones productivas para nuestro municipio. San Vicente es la gran olvidada para la Generalitat y para la Diputación, insistimos desde Cs en materia de inversiones, gracias a la deficiente capacidad y resolución políticas del equipo de Gobierno de San Vicente.