Corrupción en el Partido Popular

Vivienda a dedo, al director general de la D.G.T., visita un piso y luego dice que no es para él, después de empezar a hacer una reforma de cerca de 50.000 euros. Yo tengo una duda, no sé si me toman por tonto o idiota, yo pregunto a los españoles, a los que pagamos nuestros impuestos religiosamente, ¿nos toman por tontos?. Yo como votante de izquierdas, comprendo a una parte de los votantes de derechas, los ricos, millonarios, empresarios, gente que trabaja para este partido, pelotas y los que están en la cola para entrar, pero lo que no comprendo es al simple trabajador, con un puesto y sueldo precario, que vote a la derecha, me parece un insulto para los que luchamos por una democracia de igualdad para todos.

× Ampliar Vicente Gosálvez

Pero por desgracia, para los votantes de ideas de izquierda, no se ponen de acuerdo y se lo ponen muy fácil al PP. Por ejemplo, me refiero a mi pueblo Sant Vicent del Raspeig, que no paran de salir noticias de unos contra otros y no se dan cuenta que esto beneficia a la derecha, que están a la expectativa de los errores de la izquierda. Por eso me sabe mal escribir lo que pienso, pero como no debo obediencia a nadie, digo lo que pienso, no pienso lo que voy a decir, como hacen los políticos. La izquierda se equivoca al hacer la guerra entre ellos, recordad porque salió Luisa Pastor y todos los años que estuvo, si queremos vencer a la derecha, tenemos que unir todas las fuerzas de la izquierda en un solo tronco.

Pongamos por ejemplo un árbol con un gran tronco, que sería el PP, y luego de ese tronco salen varias buenas ramas, que serían la izquierda, pero no del mismo partido, pero aunque sean del mismo pensar, parecer o ideas, seguirán siendo ramas y no podrán con el tronco, que seguirá creciendo, a pesar de las ramas, que son la izquierda, con nuevas ideas y mas igualdad para los más desfavorecidos.

No seamos tontos y le hagamos a la derecha lo que ellos esperan, divide y vencerás. Otro ejemplo que nos toca en estos momentos, pongamos un pino con su procesionaria, vemos que van en fila india, uno detrás de otro, sin pisar, sin pasar al que va delante, esperando su momento, cuando esto ocurre, que no es extraño y quitan al primero por ladrón, sinvergüenza o por aprovecharse del puesto que ocupa para enriquecerse y no mirar los intereses de todos los españoles, pero no pasa nada, ya lo dijo un dirigente del PP, por mucha corrupción que destapen, de los políticos de la derecha, tienen un porcentaje muy alto de votos seguros, parece increíble, pero es la realidad en estos momentos, a los hechos me remito, en las últimas encuestas sería la derecha la más votada, a pesar de toda la basura que sale todos los días en las noticias. ¿Tenemos lo que nos merecemos?, según dice el refrán o ¿merecemos algo mejor?, que lo piense bien la gente.