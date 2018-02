Confraternización entre la Peña Atlética L´ Alacantí y la Peña Madridista San Vicente

Cuando el pasado 29-07-2017 compartía en nuestro 29 ANIVERSARIO con JOSE MANUEL JIMENEZ MORENO, y su Señora y Compañera, como invitados en representación como Presidente de la PEÑA ATLÉTICA L ́ALACANTÍ 1903, no sabía cómo sería la reacción de los socios de nuestra Peña, y como se podía sentir de acogido de una u otra forma JOSE MANUEL .

Pero en cuanto lo vía llegar a nuestro Aniversario, entendí, que solo con la mirada, lo más difícil estaba resuelto, porque existía comprensión, respeto y tolerancia, con nuestros respectivos colores.

En nuestro ANIVERSARIO de 2017, empezó a forjarse una relación entre nuestras Peñas, que tenía bases firmes, porque había respeto a nuestros valores y pasiones, y al mismo tiempo se rompía una lanza , en favor de la convivencia , y colaboración entre nuestras PEÑAS, pero teniendo meridianamente claro, el ESCUDO que cada uno llevamos en nuestros corazones. Porque, que nadie se confunda, una cosa es la convivencia y respeto, y otra que te toquen los colores que llevados pegados al corazón, y en eso JOSE MANUEL y Yo, lo tenemos tan claro como el agua cristalina de manantial.

La jornada del 27-01-2018 en Agost, en el II ANIVERSARIO DE LA PEÑA ATLÉTICA L ́ALACANTÍ 1903, fue memorable, y derrumbando muros y tabúes en todos los sentidos. En primer lugar fui acogido como uno más de la familia atlética, y pude constatar que las PEÑAS ATLÉTICAS DE VALLADOLID, MALAGA, MADRID Y MURCIA, estaban haciendo una demostración de la pasión atlética , haciendo muchos kilómetros alunas de ellas , y dedicación para poder estar en este aniversario.

Por mi parte, vine con MANUEL JURADO socio de esta PEÑA , y cuando me llamó JOSE MANUEL , para entregarme recuerdos, y agradecerme la asistencia, se produjo un momento improvisado y único en la noche , porque sin mediar palabra, desenfundé la bufanda de LA PEÑA ATLÉTICA, y me la puse al cuello, diciendo al mismo tiempo “NO ME DA TERICIA , Y QUE RESPETO DONDE ESTOY “, porque pensaba , ser MADRIDISTA no prohíbe ponerse una bufanda de una PEÑA DEL ATLÉTICO DE MADRID, si se hace para demostrar que la confraternización es posible. En ese momento los aplausos a lo grande, se fundieron con el ABRAZO A JOSE MANUEL Y AL ALMA DE LA PEÑA ATLÉTICA QUE ES FERMIN ULLOA.

Sin quererlo, estábamos rompiendo tabúes, y de alguna forma haciendo historia, de cómo se puede convivir y al mismo tiempo defender a muerte nuestros colores.

Se lo he dicho a JOSE MANUEL, que ha sido una experiencia única, pero que espero sea el principio, de una relación social, cultural y deportiva. Porque estamos pensando para empezar, en organizar una jornada de convivencia, con un partido entre nuestros equipos de fútbol alevín.

Y saben lo que me llevo, que tanto JOSE MANUEL como , como el exjugador AMAYA del ATLETICO DE MADRID, me dijeron, que mi gesto, es un ejemplo a seguir , para desterrar odios y violencias entre aficiones , y resaltar que lo que de verdad prevalece , es la convivencia deportiva y humana, y sabiendo respetar la pasión por nuestros EQUIPOS DEL ALMA.

Así que sin pretenderlo, ni buscarlo como objetivo, he abierto un debate, pero que en el fondo, es que desde el respeto, se hace más grande la pasión por nuestros respectivos colores.

Y no puedo pasar, para hablar de ese chaval, de ese personaje, de ese amigo, llamado FERMIN ULLOA, que con sus gestos, con sus cánticos llenos de pasión atlética, sabe dar la alegría sana y abierta, a una jornada de ANIVERSARIO. Me llegó al corazón, como vive y contagia su afición, con su sonrisa limpia y cristalina, con el corazón abierto de par en par por delante. Porque no hay barrera física y psicológica, que impidan a través del amor a unos colores, transmitirlo sin miedos ni recelos a los demás. Cuando me abrazó y me besó con entusiasmo y alegría, sentí verdad, y eso no hay palabras para describirlo. Sigue así FERMIN, viviendo tu afición y tu pasión, que seguros contagiarás buen rollo a los que estén a tu lado, y disiparás todas las dudas, y sin que quererlo eres y serás el ALMA de la PEÑA ATLÉTICA L ́ALACANTÍ 1903, y es un honor haberte conocido.

Ahora, sólo espero nuestro 30 ANIVERSARIO de 2018, para poder devolver tan buena acogida en la FAMILIA ATLÉTICA EN SAN VICENTE DEL RASPEIG, cuya sede social está bien cerca de la nuestra, porque al fin y al cabo, el reto no ha hecho más que comenzar, y me ilusiona y me anima el futuro por descubrir.