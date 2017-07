Ciudadanos exige al concejal no adscrito Juan Manuel Marín que devuelva el acta al Partido

El pasado 28 de Junio del 2017 se celebraba el pleno ordinario del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Durante el pleno la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en San Vicente, M.ª del Mar Ramos Pastor, instaba al concejal tránsfuga, Juan Manuel Marín, a dejar su ACTA DE CONCEJAL, ante su nula aportación en la gestión municipal.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Vicente se mostró tajante en su petición: “El señor Marín no ha aportado nada a la gestión Municipal en estos seis meses desde que tomó su acta. No aparece por el Ayuntamiento, y no ha llevado a pleno ninguna iniciativa”. La Sra. Ramos destaca que el Sr. Marín se ha dedicado a perseguir a concejales con preguntas sin sentido, que nada tiene que ver con los problemas que preocupan a la ciudadanía, y/o a los asuntos de interés para el pueblo.

La edil de Ciudadanos acusa al tránsfuga de representarse a sí mismo, y a sus intereses económicos, afirmación motivada porque el Sr. Marín viene a las comisiones informativas remuneradas para dictaminar los asuntos previos al pleno y al propio pleno, y casualmente no asiste a las reuniones por las que no se percibe remuneración. No está pendiente de las gestión diarias del Ayuntamiento, insistimos en que no ha presentado ninguna propuesta al pleno en estos seis meses desde que tomó posesión de su acta.

De hecho, el propio señor Marín remarcaba que en seis meses sólo había asistido a una mesa de contratación, cuando prácticamente se realiza una por semana, y a ninguna reunión del Gabinete del Plan General. Tampoco asiste prácticamente a los actos de representación de la Corporación los fines de semana, “su motivación está clara, hacer caja cada mes con la ley del mínimo esfuerzo”.

La portavoz Mº del Mar Ramos explicaba que el Sr. Juan Manuel Marín dejaba voluntariamente la militancia en su partido Ciudadanos, partido de la Ciudadanía el pasado mes de septiembre del 2016.

Posteriormente, para la sorpresa de muchos, militantes y no militantes del partido, Marín aceptaba el acta de concejal cuando había firmado un código ético, como el resto de sus compañeros que se postulaban en lista electoral local,

Por todo lo anteriormente expuesto le insisto Sr. Marín, devuelva su acta al partido, y váyase Sr. Marín, San Vicente del Raspeig no necesita personas como usted.