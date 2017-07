Carta de agradecimiento de la comunidad de propietarios afectada por el incendio

El pasado día 10 de Julio del presente año, en la comunidad de propietarios de Ancha de Castelar 17-19 de San Vicente del Raspeig, tuvimos la fatalidad de padecer un lamentable incendio en las zonas comunes que dan acceso a nuestras viviendas.

Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia personal, sólo daños materiales que iremos solucionando de la mejor manera posible, poco a poco.

¿A quién agradecerle el que no hubieran heridos?, cada uno es muy libre de creer en lo que quiera, Dios, el destino, la casualidad, etc, etc.

Cada uno de nosotros, los vecinos-propietarios, particularmente, le daremos las gracias a aquel vecino/a que nos avisó de que allí ocurría algo y no era conveniente entrar, o a aquel que llamó por teléfono avisándonos del suceso y así cada uno de nosotros tendrá su agradecimiento y consuelo.

Por lo que queremos, todos los vecinos-propietarios que formamos dicha comunidad, con este escrito, es AGRADECERLES MUY SINCERAMENTE la labor realizada por todo el personal, que al servicio de todos nosotros, vigilan y atienden nuestras necesidades.

Sin que sirva de distinción especial y que cada uno ponga el orden que estime oportuno, queremos dar nuestro más SINCERO GRACIAS a la Policía Local de San Vicente, a la Guardia Civil, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Nacional, al Servicio de Ambulancias, al personal de lberdrola y a todo el personal que de alguna manera u otra, han intervenido para solucionar, coordinar y sobre todo proteger nuestras vidas.

De verdad y de todo corazón, GRACIAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS por vuestros servicios y atenciones.