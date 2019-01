Carta al Alcalde por un problema en Los Girasoles

Ante la impasividad de otros departamentos de ese Ayuntamiento, me dirijo directamente a usted, para que a través suyo intente solucionar dos problemas que vengo arrastrando, uno año tras año y otro desde hace varias semanas en la zona donde vivo.

Mi domicilio es la última casa de la Urbanización de Los Girasoles por la parte sur, calle Ronda del Mahonés, 35 haciendo esquina con Limonero, 34, año tras año cuando los servicios contratados por ese Ayuntamiento para el desbroce de esta zona llegan a mi casa, dejan de desbrozar, y a pesar de mis reclamaciones no llegan a hacerlo. Por lo que me encuentro dejado de la mano no de Dios, en este caso de los desbrozadores.

Lo puede comprobar por las fotografías que le adjunto, como puede observar, justo al llegar a la linde de mi casa por ambas calles dejan de desbrozar. No sé si tomar esta acción como un acto de venganza por algo que no sé si habré cometido.

lgualmente ahora están cambiando las farolas en esta zona, cosa que agradecemos todos los vecinos; pero justo también en la zona de mi casa han cortado los cables dejándonos sin luz antes de colocar las farolas nuevas, por lo que al ser esta zona final de Ia urbanización como Ie decía antes, y estar rodeada de pleno campo, estamos sumidos en la más profunda oscuridad por las noches, con el posible peligro que ello puede conllevar de atracos y asaltos a la propiedad.

También lo puede comprobar en las fotos que le adjunto. Todo esto pagando un lBl de los más altos de la zona (1.071,51 euros) también lo puede comprobar por el Suma.

Ante ello y creyéndome en posesión de toda la razón, ruego a usted dentro de su buen hacer ponga fin a estas dos situaciones lo antes posible.