Carta abierta al Alcalde

Yo no le voté. No le voté, pero desde el momento en que fue usted nombrado Alcalde, en virtud de los votos obtenidos y de un pacto de gobierno, pasó a ser mi Alcalde, el Alcalde de toda la ciudadanía de San Vicente.

El día en que usted fue nombrado, juró defender la Constitución Española, esa Constitución que en su artículo 9.2 dice que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”, mientras que en el 14. establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

”Como Ud. sabe, ambos artículos fueron vulnerados en la sesión de Pleno Municipal del día 22 de febrero de 2017, cuando haciendo uso del turno de palabra abierto a la ciudadanía, realicé una pregunta dirigida al Concejal de Deportes, D. José Luís Lorenzo, y este contestó que no atendía mi pregunta porque yo estaba afiliada a un partido político. Ante mi protesta por el trato discriminatorio recibido, en dos ocasiones más el concejal interpelado reiteró la motivación de pertenencia a un determinado partido político para no responder.

Mi pregunta era sencilla. El Concejal de Deportes, en contestación a una pregunta formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, había afirmado que el Ayuntamiento disponía de 14 millones de euros para inversiones. Yo le pregunté que a cuántos años se refería esa disposición presupuestaria ya que, sin conocer ese dato, la cantidad de 14 millones por sí misma no significaba nada. Desconozco los motivos por los que no se me quiso contestar, pero la excusa esgrimida de mi pertenencia a un partido político resulta inadmisible.

"Me veo en la obligación de solicitarle públicamente, desde esta tribuna, que en el próximo Pleno demuestre que es el Alcalde de todas y todos, que con altura política rectifique y pida disculpas por la situación creada"

Me consta que está usted informado de que el Concejal de Deportes, en conversación privada, me pidió disculpas por su actitud y se ofreció a hacerlo también en público. Como corresponde a la persona muy bien educada que soy, acepté sus disculpas, pero le advertí que presentaría una queja por escrito y una solicitud de reparación ante usted.

Teniendo en cuenta que, en ese Pleno Ud., mi Alcalde, máximo responsable de la Corporación Local, fue testigo mudo de los hechos y en ningún momento, como la Constitución exige, intervino en defensa de mis derechos, le solicité mediante instancia presentada en el CIVIC, el pasado día 2 de marzo, por una parte, que se disculpara por lo ocurrido en el mismo ámbito donde se produjo la vulneración de mis derechos; es decir, en el siguiente Pleno Municipal, el del 29 de marzo y, por otra, que se leyeran los dos artículos de la Constitución mencionados, como aclaración a las reglas para la participación ciudadana en los Plenos.

Ninguna de las dos solicitudes fue atendida. No solo eso, sino que, además, contestando a una pregunta del público, Ud. citó mi nombre y declaró unilateralmente el asunto por zanjado, obviando su responsabilidad y escudándose en mi aceptación de las disculpas privadas del Concejal de Deportes.

Por esto, me veo en la obligación de solicitarle públicamente, desde esta tribuna, que en el próximo Pleno demuestre que es el Alcalde de todas y todos, que con altura política rectifique, pida disculpas por la situación creada y explique que en el turno de palabra abierto puede intervenir cualquier ciudadano o ciudadana que lo desee.

Por último, como Ud. bien conoce, yo no soy personaje público; no ostento ningún cargo político, no tengo ningún puesto de responsabilidad en ninguna organización y me limito, como ciudadana, a participar en las acciones que considero que son lo mejor para mi ciudad y las personas que la habitan. En los dos plenos mencionados se dio a conocer mi nombre, mi apellido y mi orientación política, por lo que le ruego a Ud. y a la corporación municipal que se abstengan de hacerlo en el futuro.