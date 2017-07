Carta a los gobernantes

Señores gobernantes ¿o tendría que decir no gobernantes?

Como portavoz del colectivo de jubilados y pensionistas, me dirijo a ustedes con todo el respeto del mundo (ese respeto que ustedes no nos tienen a nosotros), para argumentar mi enunciado de NO GOBERNANTES.

Cuando ustedes entraron en el gobierno de España, las pensiones gozaban de una salud envidiable, con muchos miles de millones de reserva, a los cuales ustedes han ido metiendo la mano poco a apoco pero sin descanso, hasta llegar a este año en el que para pagar la paga extra de los pensionistas han tenido que pedir un préstamo, para endeudar aún más la ya manida economía nacional.

Y todo ello a pesar de que las subidas anuales de las pensiones solo han sido y siguen siendo de un 0,25%, (de ello se vanagloriaba la señora ministra en una carta), o sea a razón de uno a cuatro euros mensuales de subida media por pensionista.

¡Qué buenos son ustedes con los que hemos estado cotizando religiosamente toda nuestra vida!

"Las mordidas a los fondos de pensiones, que debían haber sido intocables ¿para qué las han utilizado?"

Y yo les pregunto Sr. Rajoy y Sr. Montoro ¿eso es gobernar con equidad?

Las mordidas a los fondos de pensiones, que debían haber sido intocables ¿para qué las han utilizado? ¿para tapar los déficits con los que ustedes y sus amiguitos de partido han ido esquilmando al pueblo español? ¿porqué sus amiguitos que tantos millones han robado al pueblo no devuelven ese dinero, en vez dejar que pase el tiempo y prescriba el delito y así disfrutarlos ellos tan ricamente?

Solo con que devolvieran ese dinero robado, habría más que suficiente no solo para pagar las pensiones, si no para pagar parte del déficit nacional.

Pero eso a ustedes les resbala, como se llenan los bolsillos son sus fabulosos sueldos y sus prebendas aparte (que a veces suman otros tantos emolumentos), pues a “pillar” que para eso estamos los demás, para pagar los impuestos y que ustedes puedan disfrutar… ¡menuda panda de lladres!

Y esto parece no tener solución, al final habrá que decir eso de que… con aquellos otros vivíamos mejor…

No les canso más señores no gobernantes, termino con mi frase favorita… ¡que Dios nos coja “confesaos”.