Carta a la ministra Fátima Báñez

Estimada Sra. Dª. Fátima Báñez García (ministra de empleo y seguridad social):

Acuso recibo de su carta de este año a los pensionistas con la revalorización de la pensión. En ella nos dice frases como… gracias a la solidaridad y al esfuerzo de los españoles, etc. es una bonita frase, la solidaridad y el esfuerzo de los españoles, pero claro no de todos los españoles, solo de los más pobres, porque los ricos y ustedes los políticos no se han solidarizado en nada.

También dice que… gracias a esa misma solidaridad, se reconocen nuevos derechos y prestaciones… estos derechos y prestaciones serán para ustedes los ricos y los políticos, como dije antes, pues para nosotros los de a pie y los pensionistas, cada vez tenemos menos prestaciones, y tenemos que pagarnos parte de las pocas medicinas que nos “entran” en la seguridad social, pues cada vez van ustedes quitando más.

Y ya pasa usted en su carta a informarnos de nuevo de la “gran subida” de nuestras pensiones como viene haciendo año tras año… ese 0,25%... y van…

Añade lo del crecimiento del empleo, que como podemos comprobar va a menos no a más como ustedes su gobierno pretenden hacernos “tragar”. El reparto solidario de las pensiones de las que dicen estar muy orgullosos. En fin Sra. Ministra, permítame decirle en nombre de todos los españoles, y sobre todo de todos los pensionistas (pues aunque no lo digan públicamente lo están pensado y es la comidilla de todas las tertulias), que se están ustedes equivocando cada vez más, y que en la próximas elecciones se va a notar, sobre todo con los votos de los pensionistas, pues no es de recibo que con lo que está subiendo el coste de vida, con las subidas desvergonzadas de la luz que ustedes no les da la gana parar y ese largo etc. que todos sabemos, que nos suban a los pensionistas un 0,25% desde hace ya varios años.

Le puedo decir que a un servidor (y soy de los más afortunados) me ha supuesto la subida exactamente 3,03 euros al mes. De vergüenza vamos, pero repito que soy de los más afortunados, porque he visto otros pensionistas que solo les ha supuesto unos pocos céntimos de euro.

"Podrían ustedes rebajarse una poco sus sueldos y los de sus adláteres, que solo con eso podríamos los pensionistas tener una subida un poco más acorde con el coste de vida"

Sra. Ministra ya sé que usted no va a leer esta carta, pero sus asesores que cobran esos grandes sueldos, deberían “asesorarle” del sentir del “pueblo llano”, ya que esto no es bueno para su gobierno ni para el país, y puede traer malas consecuencias si el “pueblo llano” se harta.

Y ya de paso podrían ustedes rebajarse una poco sus sueldos y los de sus adláteres, que solo con eso podríamos los pensionistas tener una subida un poco más acorde con el coste de vida, pero claro esto es mucho pedir… ¿cuándo cobra usted Sra. Ministra? Y ¿cuánto se ha subido el sueldo este año? ¿ha sido el mismo porcentaje que a los pensionistas?... no hace falta que me conteste… ya lo sabemos todos los españoles.

Solo un detalle para que vea que estamos enterados. El salario mínimo en España es de 648 euros… las dietas de un diputado son de 870 euros. O sea que un Sr. Diputado tiene solo para la comida, mucho más dinero que el salario mínimo de un trabajador para vivir y mantener su familia… y ¿no les da vergüenza Sra. Ministra?

Esto es solo un pequeño detalle de los emolumentos que ustedes los políticos “arañan” a los presupuestos del país que pagamos entre todos (bueno nosotros más que ustedes), y si nos vamos a revisar sus sueldos y el resto de contraprestaciones que reciben, para que hablar… de nuevo le pregunto Sra. Ministra… ¿no les da vergüenza?

Ya termino, podía estar un día entero hablando de estas injusticias, pero sé que a ustedes les da igual lo que digan con tal de embolsarse sus buenos miles de euros… solo recordarle que el ”pueblo” se pude cansar de tanta desfachatez, y el pueblo revuelto puede ser peligroso, lo sabemos por experiencia.

Quedo a su disposición Sra. Ministra, espero que por esta carta no me quieran meter a la cárcel como pasaba hace unos años, lo sabemos los que lo hemos vivido.