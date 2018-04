Carreras y Másteres

Da la sensación de estar en un circuito de carreras, para ver quien tiene o quien engorda más su currículo, no se cual puede ser el motivo de esto, puede que sea el amedrentar o asustar al rival, ya sea de otro partido o de incluso del suyo, como queriendo decirles "que yo soy más inteligente que tu". Yo le preguntaría al ciudadano ¿es necesario que el político de turno tenga varias carreras o másteres para poder representar al ciudadano? ¿o el ciudadano prefiere al político eficiente, honrado, ejemplar y que solucione sus problemas?

No me extraña que cuando le preguntas a los niños, que quieren ser de mayores, te contesten, que quieren ser políticos y si les preguntas que porque, te respondan "que para hacerse ricos". Me da la sensación de que estos políticos que nos gobiernan, hoy en día, han puesto la primera piedra de una Universidad única, la Universidad de ALI BABA y los 40 ladrones y los 42.000 mentirosos. Hay que tener en cuenta que sólo el 36%de los políticos han trabajado en el sector privado, los demás no saben lo que es pegar golpe, ¿esto es profesión o devoción?

Da la casualidad que todos los políticos, o casi todos, que no han trabajado fuera de la política, cuando se termina su mandato entran en lo que se llaman las "puertas giratorias", así nos va a los ciudadanos con agua, electricidad, gas bancos, teléfono etc. Dentro de poco tendremos nuevas elecciones y los políticos de turno, sonrientes, simpáticos y muy educados, nos pedirán el voto, algunos nos pedirán el voto útil, personalmente no sé para quién será útil, pero seguro que no para el ciudadano de a pie. Pero nosotros, igual que otras veces anteriores, iremos, con ilusión y esperanza de cambio, a depositar nuestro voto, por si suena la campana, pero mucho me temo, que si los dos partidos de derechas sacan mayoría, poco o nada, va a cambiar. Parece que hay un cierto distanciamiento y se tiran los trastos a la cabeza, PP y Ciudadanos, pero luego por la noche se acuestan juntos.

Pero tenemos que agradecer a los nuevos partidos emergentes, ya que gracias a estos partidos se han ido conociendo todas las corruptelas, pero no es suficiente con limpiar el polvo superficial, hay que levantar las alfombras y limpiar profundamente. Tenemos que tener en cuenta que desde que tenemos democracia, solo hemos tenido dos partidos al mando del gobierno, PP y PSOE, y si uno robaba el otro todavía más. Si devolvieran y tuviésemos el dinero que han robado o malgastado en infraestructuras inútiles, aeropuertos sin aviones, sobrecostes en adjudicaciones, autopistas que pierden dinero y se rescatan con dinero público, etc etc., seguro que habría más que suficiente para sanidad, educación, pensiones más decentes para los jubilados y otros menesteres.

Gracias y bienvenidos a los nuevos partidos políticos emergentes y un consejo para estos partidos, "ÁRBOL QUE NO DA FRUTOS, OTRO SUSTITUTO".