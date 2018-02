Cómo les duele a la oposición que durante 3 años los impuestos no hayan subido en San Vicente del Raspeig.

Cómo les duele que en tres años, este equipo de gobierno, el tripartito como les gusta llamarnos, haya aumentado en un 38,5% las ayudas a las personas, pasando de 1.700.000 euros a 2.360.000 euros.

Cómo les duele a la oposición que durante tres años las inversiones hayan subido un 43% respecto a las inversiones de los últimos 4 años del anterior gobierno, pasando de 4.480.000 euros a 7.820.000 euros. San Vicente se ha convertido en un municipio inversionista; conocedores, por nuestra parte, de que las inversiones mejoran la ciudad y son clave para el crecimiento y la generación de empleo.

Cómo les duele que los servicios básicos que se prestan a la ciudadanía no hayan sufrido recortes.

¡Cómo les duele! Cómo les duele que, a pesar de no subir los impuestos, de aumentar las ayudas a las personas, de aumentar las inversiones, de no realizar recortes en los servicios básicos, hayamos sido capaces de reducir la deuda. Una deuda heredada de más de 12 millones de euros, que ha quedado reducida prácticamente a cero.

Cómo les duele a los representantes municipales de la derecha (PP y Ciudadanos) que, en tan solo tres años, se esté viendo una mejora en la gestión y un cambio de rumbo en las políticas sociales y de interés comunitario, en las inversiones en nuevas infraestructuras y mantenimiento de las existentes, en las políticas medioambientales, en la apuesta por la movilidad y la sostenibilidad (recientemente galardonada por el Ministerio) … Cómo les duele a la oposición que San Vicente tenga sus presupuestos aprobados y en vigor, publicados en el BOP el pasado 6 de febrero.

Les duele, les duele y mucho. Sin ir más lejos la semana pasada, Alejandro Navarro, coordinador de la Agrupación C’s de San Vicente, mostró su enojo y su calvario “político”, saliendo a escena con un artículo titulado “Un Pleno sin ética moral” (sic). En el citado artículo, donde hasta el propio título ya es confuso, el Sr. Navarro manifiesta, entre otras cosas que darían para otro artículo, su malestar porque la mayoría de los representantes del Pleno habían aprobado recientemente los presupuestos municipales, mientras su partido votaba en contra, eso sí, sin presentar una sola alternativa, como de costumbre.

Pero el verdadero ramalazo de persona con poco talante democrático, lo demuestra cuando, después de una algarabía de palabras, que quien las lee no sabe muy bien qué quiere decir, y quien las ha escrito seguramente tampoco, nos llama comunistas. ¡Cómo si eso fuera una ofensa! Otro que no se ha enterado de que ese debate ya está superado, y en pleno siglo XXI continúa alarmando a la ciudadanía con la llegada de los demonios rojos. ¡Qué pena! Estigmatizar a las personas por su ideología. Sr. Navarro, deje que fluya la libertad y no utilice la demagogia para tratar de justificar una propuesta electoralista, realizada sin estudios previos y sin medir las consecuencias que, a corto plazo, supone su aplicación para las finanzas de este municipio.

Alberto Beviá Orts (Coordinador de EU Sant Vicent y concejal del GM GUANYAR)