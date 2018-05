No se trata del célebre concurso de una televisión privada de nuestro país, el cual sigo y me gusta, porque veo gente preparada e inteligente, todo lo contrario a lo que ocurre en la política, que también la sigo, como ciudadano, y veo todo lo contrario, listillos de tres al cuarto, trileros y charlatanes. Gentes a los que les regalan las carreras y los másteres, mientras a los demás, los ciudadanos de a pie, tenemos que hacer esfuerzos y tremendos sacrificios para que nuestros hijos saquen sus carreras. Gente que sólo está en política para enriquecerse, hacerse con dinero fácil. Un dinero que nos cuesta a todos los ciudadanos, ya que tenemos que pagar nuestros impuestos y lo que no pagan ellos. Palabras de Zaplana "me tengo que hacer rico porqué estoy arruinado", cuando este Sr. no tenía ni blanca, cuando vino de Cartagena con una mano delante y una detrás y que gracias a una tránsfuga, Maruja Sánchez, la bien pagada, fue alcalde de Benidorm y subió como la espuma uno de sus logros, TERRA MlTlCA, que nos costó a todos los valencianos, unos 300 millones de euros, aunque otras fuentes creen que se acercó a los cuatrocientos y luego se vendió por 65 millones, Julio lglesias se llevó 6 millones y no sigo porque me faltaría papel para denunciar lo mal que lo hizo en Benidorm. Gracias a todos estos méritos llegó a ser presidente de la Comunidad Valenciana, para hacer las leyes de las cajas de ahorro, para poder tener el control político sobre ellas, así terminaron las cajas, privatización de las l.T.V, y quién cree la gente que se hizo con estas empresas, pues las personas más cercanas y gente del PP, Cotino, sobrino del director general de policía. Y de todo esto salen las mordidas, testaferros y dinero a los paraísos fiscales. Todo el mundo sabía, o al menos se figuraba, que Zaplana no era trigo limpio, pero siempre encontraba un agujero por donde salir ileso, pero mira por donde, a este listillo se le olvida una documentación, por lo visto comprometedora, en el altillo de una casa, y después de dos décadas, cae en manos de la justicia. Por eso hay que diferenciar al listo del inteligente, hay mucha diferencia, por eso 12 de los 14 ex ministros del gobierno de Aznar están donde están, al igual que tres de los últimos presidentes de la Comunidad Valenciana.

La carrera política de Zaplana, después de la presidencia de la Comunidad Valenciana, sigue y se va a Madrid, a la Moncloa, siendo Ministro de Trabajo y mano derecha de Aznar, hasta que los echaron a patadas del Gobierno, por mentirosos, luego Zaplana deja la política activa y se va en busca de las puertas giratorias, Telefónica, no tenía bastante con lo que había conseguido ahorrar, hay que tener en cuenta que los bolsillos de los políticos no tienen fin, no son como el de los ciudadanos, trabajadores honrados que pagan sus impuestos, aunque a final de mes se queden sin comer, porque al final ven que sus bolsillos están llenos de telarañas. No nos sienta nada bien que estos políticos, de tres al cuarto, se estén llevando el dinero, impunemente, y los ciudadanos no se levanten, por todas estas tropelías, y digan basta ya, hasta aquí hemos llegado.

Después del caso Erial y del caso Gurtel, se habla de una Moción de Censura, moción que sin ser un experto, puedo decir que no saldrá adelante, no porque no tengan toda la razón para hacerla, simplemente porque Ciudadanos no está por la labor. Ciudadanos y el PP son primos hermanos, por no decir que son gemelos, y lo único que esta formación política está esperando es que caiga la fruta madura para coger la cosecha sin tener que mancharse las manos y dejar el trabajo sucio a los demás. En otro momento, ya que no tengo todo el periódico para mí, escribiré sobre lo que pienso de Ciudadanos, que han encontrado oro en la corrupción y basura del PP. Si algún día saliese Ciudadanos, espero que no, sería bueno el dicho ese, que se les dice a los que tenemos palomos "que comen oro y cagan plomo".