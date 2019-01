Boni, la Peña Madridista y la amistad fiel e interminable

En nuestra Peña he hecho AMIGOS DEL ALMA, y uno de ellos es JOSE MANUEL BONIFACIO “BONI”, que lleva con orgullo el MADRIDISMO, y el hombre bueno y fiel a sus principios y valores.

BONI forma parte de los SOCIOS fieles de la Peña, implicado desde que es Socio, para trabajar con humildad y en silencio, dando lo mejor de sí mismo. Por eso, desde que en el año 2001 fui nombrado presidente, le nombro secretario de la Junta Directiva, y desde entonces formamos un EQUIPO, que lucha y se enorgullece por llevar la Peña hacia el futuro, trabajando duro , y con la ilusión por delante .

Su lema es la sonrisa, y el bueno humor, compartido con los demás, y especialmente con el Amigo Eusebio, con las bromas, hasta el límite de sacar la socarronería, para para terminar en un abrazo intenso.

Cuando en el año 2015 formamos un EQUIPO DE FUTBOL ALEVIN, para competir en TORNEO INTERPEÑAS DE FUTBOL 7 DEL REAL MADRID, en la CIUDAD REAL MADRID, le puso tantas ganas e ilusión, que nos contagió a todos. Fue una gran experiencia de Jugadores seleccionados del JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, en su mayoría, y de otros Equipos de Alicante, que nos embarcaron en el proyecto, con la ilusión , y el trabajo por delante, en el desafiante reto.

El AMIGO BONI, se puso al frente, para preparar la organización, para hablar con padres y familiares de los Jugadores, Entrenadores, y con quien fuera necesario, para contagiarle su entusiasmo. En aquella competición, se inauguró una nueva y brillante historia de nuestra Peña. Llegamos a VALDEBEBAS, con ganas de comernos el mundo, y competimos bien, a pesar de caer en octavos, pero aquel EQUIPO, daba señales inequívocas, de que estaba convocado a hacer algo grande. Así que, cuando regresamos a casa, con rabia por no seguir adelante, nos conjuramos de volver al año siguiente, y demostrar que el EQUIPO, estaba integrado por ganadores, y que lo íbamos a volver intentar ese gran desafío, por el convencimiento del trabajo viene hecho, y de la fe de vencer el reto tan históricamente ilusionante.

En el año 2016 volvimos a competir con el mismo EQUIPO prácticamente que el del 2015, y nuevas incorporaciones para reforzarlo, pero BONI, no pudo participar, porque su TIA DEL ALMA estaba enferma, y lo necesitaba como un hijo. Y en aquel año, todo el inmenso trabajo que había hecho en el 2015, dio sus frutos, y nos quedamos CAMPEONES. Cuando pisábamos el césped del ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU, y recogimos el TROFEO DE CAMPEON ALEVIN DEL TORNEO FUTBOL INTERPEÑAS DEL REAL MADRID 2016, todos JUGADORES, ENTRENADOR, AYUDANTES, DIRECTIVOS, FAMILIARES Y AMIGOS, teníamos en nuestros corazones el agradecimiento a BONI, y al mismo tiempo la tristeza de no poder compartir esos momentos únicos, que quedaran para siempre en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, se lo dedicamos de corazón y sentimiento. Y me consta que a través de la televisión, y de nuestros mensajes de móvil, lo vivió, como si hubiera esta junto a nosotros, en cada momento.

"Gracias de corazón BONI, tus AMIGOS DE LA PEÑA, te animan, y te esperan siempre, porque sabes bien que somos constantes en nuestra hermosa y desafiante aventura"

Cada año, cuando acudimos a participar en el TORNEO, lo tenemos en nuestros emocionados pensamientos. Y así se lo hemos manifestado en nuestros Aniversarios, porque sabe, que aquel proyecto, sigue vivo, como él lo quiere. Y aunque no puede participar activamente, si nos transmite siempre su ilusión y su coraje.

Con BONI tienes un AMIGO, que con humildad y sencillez, y trabajo, me ayuda a llevar la PEÑA adelante, y le dedica con ilusión todo el tiempo que puede, para en silencio, trabajar, para que podamos continuar con nuestro desafío.

Hace unos días, me entregó las llaves del local, porque su TIA Y SU FAMILIA, lo necesita más que nunca, y me consta que en el dolor de no poder participar activamente, está un mensaje de ánimo, que entendemos, y que le devolvemos al AMIGO, que es otra forma de hacer PEÑISMO y MADRIDISMO con el pensamiento.

A lo largo de tantos años caminando juntos en la PEÑA, se ha forjado un grupo de AMIGOS, que tienen y transmiten unos valores indestructibles, y que llevamos siempre con orgullo.

BONI sabe que tiene nuestro apoyo sin fisuras, y que la PEÑA está abierta, para su regreso, con fe e ilusión en el futuro.

Así que, te esperamos, para entre otras cosas, viajar a vivir con pasión nuestro REAL MADRID en el SANTIAGO BERNABÉU, y revivir esos emocionantes viajes, que son una pasión y un reto, y la alegría de compartir esos momentos, mezcla de sufrimiento y alegría, que se descubren en la aventura de compartirlos con AMIGOS como TÚ, y que le dan sentido a nuestras vidas.

Gracias de corazón BONI, tus AMIGOS DE LA PEÑA, te animan, y te esperan siempre, porque sabes bien que somos constantes en nuestra hermosa y desafiante aventura.