Apoyo a la concentración del 15-M

Nuestro municipio no puede ser una excepción ante la oleada de protestas, por la subida de 0,25% de las pensiones, que se vienen sucediendo en todo el territorio nacional por parte de los colectivos de mayores que han decidido gritar “basta ya” al expolio, abusos y estafas de sus pensiones. Una práctica por parte del gobierno y de sus políticas neoliberales que se centra en beneficiar a los poderes económicos a costa de los derechos de la ciudadanía.

El Área del mayor de Esquerra Unida Sant Vicent manifiesta su apoyo a la concentración anunciada para el próximo día 15 de marzo a las 12 H en la plaza de la Comunidad Valenciana (frente ayuntamiento) convocada por los sindicatos CC.OO y UGT y respaldada por la Asociación Progresista de Jubilado/as y Pensionistas Sant Vicent.

Las pensiones no son limosnas ni un regalo, son consecuencia de una extensa vida laboral, de unas retenciones e impuestos sobre nuestros sueldos. Por ello, no es decente ni honrado utilizar nuestros fondos de pensiones para salvar y rescatar a bancos e inversores de su situación de quiebra, consecuencia de sus malas gestiones y peores inversiones. Mientras nos hunden en la precariedad, al congelar nuestros ingresos, el Gobierno permite subir la luz, el agua, los alimentos más básicos, eliminan de la lista de la seguridad social medicamentos para tratamientos oftalmológicos, dermatológicos etc. y multitud de atropellos.

Dice el Sr. M. Rajoy que no hay dinero para afrontar los acuerdos (derogados unilateralmente) del Pacto de Toledo, de incrementar las pensiones con la previsión del incremento del IPC. Sin embargo, se desembolsa más de 3.400 euros en el rescate de las autopistas, que construyeron para sus amiguetes por falta de rentabilidad. También se le paga a la constructora del Sr Florentino Pérez más de 1.600 millones por la paralización del proyecto Castor, porque su realización provocó en menos de un año más de 600 movimientos sísmicos en las costas de Castellón y Tarragona. Y a fecha de hoy, en los actuales presupuestos del estado pendientes de aprobar, se incrementa los gastos militares en cerca de 40.000 millones (no podrían ser 38.400?)

Por todo ello, animamos a los ciudadanos a mostrar su malestar e indignación y se sumen a esta concentración, porque no solo afecta a las personas mayores, sino que es un problema extensivo a todas las personas, mayores y jóvenes, hombre y mujeres, obreros y autónomos ya que hay que poner freno a los desmanes de un gobierno que desprecia, humilla y estafa a un colectivo en el que ellos se verán integrados tarde o temprano.