Aclaración del Grupo Municipal Ciudadanos

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos de San Vicente del Raspeig queremos explicar por qué no se presentó ninguna moción, preguntas escritas o verbales, ni ningún ruego en la sesión plenaria de ayer 25 de octubre de 2017.

El motivo fue expresar nuestro rechazo a la forma en que se está gestionando el Ayuntamiento, que es, casi exclusivamente, a través de la Junta Local de Gobierno. Las comisiones informativas de periodicidad mensual son cada vez con menor contenido y el decreto (resolución oficial del alcalde o de los concejales con delegaciones), se ha convertido en el elemento cotidiano y usual de trabajo.

"Gobernar por decreto implica oscurantismo y obstáculos a la labor de la oposición, que no es otra que la fiscalización y el control de la gestión del gobierno local"

Prueba de todo ello, fue la duración del Pleno de ayer 25 de octubre de 2017, que había concluido en unos 33 minutos. La oposición mostró su malestar no interviniendo. Pensamos que si las comisiones se quedan vacías de contenido, y el Pleno es el único órgano en el que se puede hacer público nuestro posicionamiento político, no tiene ningún sentido todo nuestro esfuerzo o trabajo, porque no nos dan opción a realizar nuestra labor.

En definitiva, el Grupo Municipal Ciudadanos pedimos que se vuelva a dotar de contenido y de funciones al Pleno.