170 años del ferrocarril en Sant Vicent del Raspeig

Se cumplen ahora 160 años desde que, el 25 de mayo de 1.858, se inaugurase oficialmente la nueva línea ferroviaria Madrid-Alicante; aunque ya funcionaba desde el mes de marzo. Ese día el que podemos denominar “tren inaugural” o “tren real”, por la presencia de la reina Isabel II, paró en la nueva estación de San Vicente del Raspeig.

El hecho fue, obviamente, un auténtico acontecimiento social en la vida del pueblo, pero sobre todo el verdadero acontecimiento fue el impacto económico que el nuevo medio de transporte supuso sobre la deprimida economía local. A partir de entonces el municipio se encuentra directamente comunicado, con un revolucionario medio de transporte para la época, con dos trenes diarios con la capital del Estado; la cual se encuentra a 447 Km en la línea.

Este hecho supone el comienzo del “despegue económico” del municipio sobre el resto de pueblos de la comarca, hasta entonces claramente retrasado. El ferrocarril está en la base de la industrialización sanvicentera. Explica la instalación de la primera fábrica, una cerámica con más de un centenar de obreros (en términos actuales sobre la población, unos dos mil empleos). También explica la ubicación de una fábrica de cementos, una empresa textil lamentablemente fallida o el nacimiento y creación de una importante industria del mueble. Y, por citar algunos ejemplos más, importantes empresas de embutidos o el desarrollo de una zona residencial de Alicante.

A partir de entonces, desde la estación de tren de San Vicente, podemos asistir a la salida de vagones cargados de tejas y ladrillos, cemento (la fábrica llega a tener un apartadero ferroviario), muebles, etc. etc.. Llegan trenes cargados de ganado porcino para la industria alimentaria local.

Unos años después desde la estación sanvicentera se puede coger un tren, enviar mercancías o recibir, no solo a Madrid, sino también a Murcia, Valencia, Barcelona, e incluso Granada. La estación será testigo de jóvenes que salen a estudiar fuera, de viajes de negocios, de trabajo, etc. etc. El ferrocarril es el gran hito de la evolución económica sanvicentera.

La línea ferroviaria que pasaba por el pueblo tuvo desde sus comienzos un intenso uso, destacable en la historia de España. Entre todas las imágenes de la historia del ferrocarril a su paso por la estación de Sant Vicent, podemos quedarnos, entre muchas a elegir, con algunas como estas: veríamos pasar muchos “trenes botijo” (turistas madrileños); numerosos trenes de emigrantes de Andalucía Oriental y Murcia, hacia la industrialización catalana. Y, en las postrimerías de la Guerra Civil, va a hacer ahora 80 años, trenes de bisoños soldados republicanos (“la quinta del biberón”) enviados a toda prisa a los “mataderos” de las batallas de Levante y del Ebro; mientras eran despedidos en su paso por el término por la gente (muchas niñas) trabajando en el campo.

En la actualidad, ciento sesenta años después, el ferrocarril puede desempeñar todavía un papel importante en la posición y las comunicaciones de Sant Vicent y el espacio Alicante-Elche. La línea de ancho ibérico aparenta infrautilizada. El tren de cercanías que comunica con Alicante, necesita mejores frecuencias y extender el itinerario hasta Villena. Y, sobre todo, llama la atención que la antigua línea hacia Elche y Murcia que pasa a unos centenares de metros del aeropuerto no se haya prolongado, cuando tanto se ha gastado en AVES, y se conecte con la terminal aeroportuaria; algo que acaba de solicitar el Ayuntamiento de San Vicente.

En este aspecto ferroviario sorprende que el espacio Alicante-Elche que tuvo conexión desde hace mas de cien años con Granada y su área no disponga ahora de una conexión directa. Suponemos que el PATAE tendrá algo que decir al respecto.

Tanto que el aeropuerto no esté unido por ferrocarril o que no haya conexión con Granada, dicen bien poco sobre una planificación integral del transporte ferroviario en España y particularmente en Alicante y Comunitat Valenciana. Algo que es obvio está presente en un contexto de Corredor Mediterráneo, cuya línea de ancho ibérico pasa por el término sanvicentero.