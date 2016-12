El Alcalde felicita a "El Raspeig" por nuestro 20 aniversario

A punto estamos de despedir un año, el 2016, que sin duda marcará nuestras vidas, en lo personal y en lo profesional, de manera diversa para cada uno de nosotros. Pero este año ha sido especial para el periódico El Raspeig, porque ha supuesto cumplir dos décadas de vida, veinte años de existencia, convertido en el transmisor del presente de nuestro municipio.

No desvelo nada nuevo si afirmo que el periodismo es uno de los pilares de nuestra democracia, un indicador de la buena salud de ésta y un derecho tan relevante, el de la información, que se encuentra recogido en nuestra Carta Magna. Pero en un mundo globalizado del que no escapa tampoco el periodismo, la información local adquiere una dimensión casi de supervivencia. Engullidos por las noticias nacionales e internacionales, arrastrados por la viralización de informaciones que exceden de las fronteras de ciudades y países, la realidad que nos ocupa en nuestro entorno más cercano, nuestro pueblo, la vida de nuestros vecinos, nuestros asuntos municipales, nuestro comercio, nuestro deporte y nuestra cultura, corren el riesgo de pasar desapercibidos. Gracias a medios como El Raspeig, toda esa realidad ya no está en peligro de extinción, sino más bien al contrario, adquiere una relevancia significativa.

A lo largo de estos 20 años, El Raspeig ha sido la ventana abierta de San Vicente del Raspeig. Ha tomado el pulso de nuestro municipio, ha contado la historia de nuestros vecinos, la vida de nuestro Ayuntamiento y en definitiva, ha contado el presente de San Vicente, contribuyendo a la importante labor de escribir la historia de un pueblo que ha crecido leyendo sus páginas cada viernes.

Por esta labor de proximidad con la noticia, de cercanía con los vecinos y de integración social a través de la importante labor de informar, de dar visibilidad a nuestra realidad más cercana, durante dos décadas, el periódico El Raspeig se ha ganado un lugar especial entre todos los sanvicenteros y sanvicenteras. Como alcalde de San Vicente del Raspeig, quiero hacer llegar mi felicitación a todos los que lo han hecho posible a lo largo de estos 20 años, y mi deseo de que sigáis trabajando por un periodismo que nos ayude a crecer como municipio.