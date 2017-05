¡No es no!

Pedro Sánchez aparece en la última película socialista como Aladdín portando la lámpara mágica -simbolizando la militancia del PSOE- conteniendo un genio llamado Voto que le ha concedido el deseo de convertirse en Sultán del mismo reino socialista del que fue expulsado. Al mismo tiempo aparece destronando a Susana Díaz convertida en una villana de opereta que nunca reinará pues esta optó en ese pasado reciente por la daga, el cuchillo y la defenestración rastrera de un compañero de filas al que antaño apoyaba de forma tan convincente como falsa.

Susana y sus leales barones no tuvieron en cuenta los principales activos de su partido, los militantes. Y estos ya estaban escribiendo un nuevo guión al margen de elefantes y jarrones chinos que la relegaba al papel de eterna cabreada que solo convenció a unos pocos incluso estando apoyada por esa patulea llamada a si misma de forma hipócrita socialdemócrata. Los González, Zapateros; Rubalcabas y demás miembros componentes de esa misma turba pensaron que el poder era suyo y lo podrían usar como arma arrojadiza fabricando un relato paralelo a la auténtica realidad. No vieron lo alejados que estaban de ella, de la gente y del compromiso. Ellos, caricaturas de sí mismos y tan de palacios, se olvidaron de la calle. La vejez, incluida la vejez política, y sobre todo la estupidez, implica frecuentemente un cierto grado hiperbólico de lo que uno fue antaño, sobre todo cuando se intenta sobrevivir y se pretende al mismo tiempo tener credibilidad a golpe de conspiración, bonsái, puerta giratoria o presencia en la memoria de los más ingenuos.

Sin embargo no me atrevo a especular si tras la victoria de Pedro Sánchez hubo una verdadera rebelión de sus militantes o una maniobra bien orquestada por los mismísimos poderes fácticos de siempre, incluidos algunos medios de comunicación, barones socialistas atrabiliarios, financieros, banqueros y algún que otro mitrado por aquello de santificar voluntades y conciliábulos en nombre de la santa Providencia. No tendría sentido que ello hubiese ocurrido así ¿Para qué? ¿Porque? ¿Con qué finalidad? Se me ocurren otras tantas preguntas con sus correspondientes respuestas y todas de la misma índole. No quisiera pensar que la facilidad con la que ha ganado Sánchez albergase presuntamente alguna trama por parte del “establishment” socialista para garantizarse a través de las emociones del su militancia un líder que en estos momentos haga renacer la esperanza perdida y pueda plantar cara a dos bandas: convertirse en alternativa al PP, la vaca ya no da más de sí y habrá que mandarla a comer el pasto de la regeneración y, al mismo tiempo, hacer aparecer al PSOE como señera de una renovación política que todo el mundo desea formando parte de un efecto llamada e intentando recuperar los votos perdidos en manos de Podemos y periferias para, simplemente, volver a las andadas. Seria hasta posible que esta estrategia se haya diseñado para garantizarse posibles y futuros acuerdos políticos desde una posición de fuerza, poder de consenso y musculo político simplemente para recuperar no solo la ilusión del militante del PSOE sino de paso al votante de izquierdas rescatándolo de manos de su principal oponente, y al mismo tiempo aplacar las ansias de dicho votante sumidas ya de pleno en un viento popular más proclive a redistribuir la riqueza, ampliar la democracia, generar un amplio consenso político y social y entender qué significa verdaderamente el concepto de soberanía nacional frente a aquellos hegemonismos que se inmiscuyen en ella de forma reiterada. Se trataría, al fin y al cabo, de generar un relato que confundiese e hiciese percibir una cierta revolución propiciada por el ciudadano de a pie mientras se genuflexiona por enésima vez ante los poderes financieros, la troika y el imperialismo de Estados Unidos. Antecedentes cercanos, y no tanto, haberlos los hay así que la duda es lícita. El asunto en ese caso sería el relato y como se cuente o se venda y no lo sustantivo representado por un líder que hasta hace poco se definía como liberal social o social liberal que tanto monta y que hace reconocer todavía una política al servicio de los de siempre tal y como ha demostrado reiteradamente el PSOE desde Suresnes hasta hoy.

Esperamos que Sánchez haya entendido bien el mensaje de su militancia. Esta ha hablado de forma alta y clara haciendo que el PSOE retome el vuelo más a la izquierda que nunca y mirando al futuro como si no tuviese pasado, renovado en intenciones y en emociones pero desgraciadamente colapsado por un sentimiento agridulce que tarde o temprano aparecerá como un regusto amargo si no se sabe, por parte de algunos, suturar al partido o simplemente digerir la derrota.

Pedro Sánchez no es santo de mi devoción. Si ideología se ha mecido cual mies al viento más propicio y coyuntural. Pero como todo héroe político merece confianza pues promete, da esperanza a sus votantes, ilusiona y hace vislumbrar un futuro prometedor y cercano. Ya veremos.

Los militantes del PSOE han votado, han decidido. Y deseamos, necesitamos, que ese “viento popular” del que demuestran formar parte sople con insistente fuerza y convencimiento transformándose en ciclón que pueda llevarse las telarañas del discurso rancio y a quienes lo dictan tanto como a los que se dejan atrapar por ellas y construir, nuevamente, otro intento, uno más , definitivo, un gobierno alternativo, de progreso, alejado de aparatos caprichosos y caducos que nos ha conducido a todos a soportar por enésima vez a un PP impresentable, dividido, corrupto y sin nada que ofrecer pero con una gran carga de disimulo.

Recortes Cero lo ha dicho por activa, pasiva y perifrástica, lo ha defendido, incluso en Murcia, a través de numerosos manifiestos en los medio de comunicación, lo ha reclamado y aclamado en los cuatro puntos cardinales de esta piel de toro obstinada : queremos, ahora sí que sí, sin más dilaciones y esperas, una alternativa al gobierno de Rajoy que pase por consensuar entre Podemos, PSOE y Ciudadanos, un frente tan amplio como sea posible, un gobierno de progreso que haga frente a la rancia oligarquía “peperiana”, al desastroso poder financiero y al omnipresente control americano.

Apoco que Sánchez desee desprenderse de esa visceralidad tan acusada en el PSOE por parte de los que hasta ahora han sido sus representantes y a poco que se aleje de personalismos que solo conducen al fracaso, Pedro, Aladdín, el nuevo Sultán, habrá conseguido iniciar un proceso que debe terminar devolviendo la soberanía y el futuro a su auténtico dueño: el Pueblo. Ese que dice, corea, vocea, canta, clama y reclama que ¡NO es NO! Blanco y en botella.