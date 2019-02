¡Huy! ¡Ya estamos en campaña!

× Ampliar Alberto Beviá, concejal de Hacienda de Sant Vicent del Raspeig

Atónito, alucinado , pasmado, confundido, desconcertado,… me quedé cuando la semana pasada leí en este mismo medio que “bajar los impuestos está en el ADN del Partido Popular”.

Esta es la ocurrente expresión que el candidato del PP para San Vicente del Raspeig, impuesto por la cúpula de su partido en Valencia, intentará que sea el eje de su campaña para las elecciones municipales.

Ya sabemos que el PP no quiere saber nada de la Memoria Histórica, cada vez que se nombra le da repelús; pero de ahí a pensar que la ciudadanía sanvicentera no tiene memoria reciente y ha olvidado los 14 larguísimos años consecutivos de gobierno popular, en los que no redujo ni un solo euro los impuestos, al contrario, los subió, existe un largo trecho.

En su “Contrato con San Vicente” firmado ante notario, lleno de ambigüedades y juegos malabares lingüísticos sin contenido, además de rebajar los impuestos, se compromete a realizar otras actuaciones que suponen incrementar los gastos. Es decir, por un lado pretende reducir ingresos y por otro aumentar el gasto; ni el mago Tamariz, con su espectáculo “magia potagia”, lo haría mejor.

Cuando leemos o escuchamos una propuesta de este tipo, percibimos con meridiana claridad que se trata de un mensaje populista.

Y digo que se trata de un mensaje populista porque es simplista e injustificado, ya que no se dignan a hacer unas simples cuentas.

Unas simples cuentas significan que si bajamos los tributos dejaremos de recaudar, pero… ¿cuánto dejaremos de recaudar? Porque aquello que dejemos de recaudar dejaremos de gastarlo, sobre todo en gasto social, en infraestructuras, en servicios,… El mensaje populista es muy seductor porque siempre hace lo mismo: vender algo muy atractivo para ganarse la simpatía de la población y conseguir su voto, ocultando descaradamente la otra parte, la contrapartida.

Hace unos días, el economista Gonzalo Bernardos venía a decir que en economía cuando nos están ofreciendo una cosa buena es que realmente tiene una contrapartida mala, y lo único que se puede esperar es que la parte buena supere la mala; pero cuando solo te dicen la buena hay que desconfiar, te están contando la mitad de la verdad y por lo tanto te están mintiendo. Y no le falta razón.

El PP, acerca de los impuestos, tiene una hoja de ruta muy definida: bajárselos a los ricos y a las grandes fortunas. Su líder nacional, el señor Casado, anuncia una revolución fiscal. Entre las medidas que quiere adoptar está el bajar el tipo impositivo del IRPF del 45% al 40% que es la franja más alta; pero… ¿saben a quién beneficiaría la medida? Pues beneficiaría a aquellas personas que ganan más de 60.000 euros al año. Tan solo el 4% de las personas que realizan la declaración de la renta alcanzan esa cantidad.

Sin duda una medida de corte neoliberal que pretende beneficiar a las clases más pudientes.

La contrapartida que omiten, necesaria para cuadrar las cuentas, es el recorte en los servicios públicos de los que nos beneficiamos todos (educación, sanidad, seguridad, etc.).

Alberto Beviá Orts (Coordinador de EU Raspeig y concejal del GM GUANYAR)