Seamos sensatos. Seamos responsables

Después de tener a disposición el presupuesto desde principios de año, nos sorprende que existan portavoces que afirmen no conocer el contenido del documento. No sabemos si es un despiste o fruto del desinterés. Pero una cosa está clara: lo que se ha presentado no es un borrador, son los presupuestos municipales de 2017 que ahora se encuentran en manos del alcalde para proceder a su aprobación. Un documento que ha sido contrastado durante meses con el resto de grupos, que cuenta con el respaldo de los técnicos y que supone la única propuesta posible que garantiza el buen funcionamiento de todas las áreas.

Más sorprendentes son aun las declaraciones de la portavoz de EUPV que lanza sin ningún tipo de pudor que los presupuestos no están consensuados con nadie. ¿Acaso no tiene recuerdo alguno de las reuniones que se han celebrado regularmente desde el mes de enero?

El área de Cultura es una de las más beneficiadas con la aprobación de los presupuestos. La sentencia que obliga el pago de 60.000 euros a la SGAE está contemplada con una partida que proviene del fondo común. Al realizar el pago con anterioridad a la aprobación del presupuesto, se ha tenido que hacer desde las cuentas de Cultura, quedando a cero por haber consumido la totalidad del importe de sus partidas en febrero. Con la aprobación del presupuesto, vuelve a disponer de ese dinero. No nos vale que eluda responsabilidades y mucho menos que las haga recaer sobre otros.

Asimismo, sobre el uso común de la Casa de Cultura y sus servicios, sólo hay que recordar que la mayoría de las áreas ponen a disposición partidas en beneficio al conjunto del consistorio, como la Limpieza o la brigada de Obras y Mantenimiento. Las concejalías no son compartimentos estancos y su gestión trasversal debe traducirse en beneficio a los ciudadanos. No podemos convertir las concejalías en Reinos de Taifas.

Por lo que respecta a las dudas sobre las partidas de Movilidad que le genera al portavoz del grupo socialista, debemos indicarle que no hay ningún error. Hemos visto en reiteradas ocasiones como la responsable del área de transporte se autoproclamaba concejala de Movilidad, pero este hecho no le otorga dicha delegación. La Concejalía de Movilidad no existe. Las competencias relacionadas en este terreno se han hallado siempre bajo la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente. Obviamente, la movilidad no se puede desligar del modelo de ciudad desde el que se trabaja y la apuesta sostenible por el municipio. Documentos tan importantes como el PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) se han confeccionado desde estas áreas y actividades como la Semana de la Movilidad se han organizado siempre desde Medio Ambiente. Repetir una mentira supone un engaño y genera confusión a la ciudadanía, además de constituir una deslealtad al documento firmado por PSOE y Compromís del reparto de competencias.

Finalmente, con respecto a la deuda, en ningún momento se pretende adelantar tal y como quieren dar a entender los socialistas. Si ellos pretenden retrasar el pago de la deuda, significaría pagar más intereses. ¿Cuál es la apuesta socialista exactamente? ¿Endeudarnos más para pagar más a los bancos? Nosotros apostamos por cumplir la legislación y no caer en errores que al final nos abocan a pagar más y a limitar nuestras inversiones y servicios.

Tras meses y meses esperando que el resto de grupos tuvieran el más mínimo interés en la aprobación de los presupuestos, hemos presentado la propuesta definitiva. De hecho, según muestran las declaraciones de estos últimos días, es satisfactorio por parte de todos los portavoces, por lo que determinadas declaraciones nos han parecido gratuitas, fuera de lugar, y con el único objetivo de tirar balones fuera. Somos conscientes de que se ha demorado mucho esta situación, pero debemos tener en cuenta que la responsabilidad de su aprobación es de todos.

Llorenç Román, Portavoz del Grupo Municipal Compromís per Sant Joan