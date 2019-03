Se nos ha helado el alma. Todos estos años viéndote como un ejemplo; todos estos años trabajando codo con codo al lado de una persona por la que parecía que no pasaba el tiempo. Todo este tiempo que compartimos de paseos, fogueres, actos culturales y charlas interminables. Y sin embargo, sin hacer ruido, casi sin querer ya no podemos disfrutar de tus palabras, ya no podremos disfrutar de tus cuentos, tus anécdotas, tu memoria.

Ciertamente, uno no se acostumbra (tampoco quiero) a mirar a la tierra, a los árboles, a la huerta y no verte en ella. Porque allí naciste, allí te criaste, y seguro que aunque no podamos verte, allí seguro que sigues, reclinado sobre la sombra de una higuera, con el botijo al lado, mirando tal vez al cielo para ver si hace sol o llueve, que la tierra, lo agradece.

Has sido durante todos estos años en que has llevado a cabo la labor divulgadora de tu pueblo y su tierra un referente cultural de primer orden. Quizá algunas personas pudieran pensar que no hay para tanto, pero yo les diría que has sido, sin duda, la persona que más ha mantenido viva la llama de la cultura, de nuestra memoria pasada y de su tierra .

Al irte, dejas a la Asociación Lloixa, sin una de las patas en que apoyarse, pero también quiero que sepas, que tomamos el testigo de tu obra y aunque no podamos llegar a tu nivel, seguiremos trabajando por este pueblo que tanto amabas.

No se cómo lo haremos ahora que no estás para obsequiarnos con tus consejos, pero de una u otra manera seguiremos tu labor. Sabes que hay muchos proyectos. Que todavía queda, aunque poca, algo de huerta por la que seguir luchando; que aún tenemos este pueblo maravilloso cargado de historias que contar y que aunque no lo hagamos con la gracia que tú tenías, nosotros seguiremos narrándolas a nuestra manera. Sant Joan, la tierra, las casas, los frutos, la Huerta, se han quedado huérfanos, pero no indefensos. La asociación que ayudaste a organizar, va a estar ahí. Estoy seguro que tendrá momentos mejores y peores; momentos de ánimo y de desánimo, pero como ya sucediera en un pasado no muy lejano, volverá a recomponerse y a trabajar por nuestro pueblo. Porque sus raíces, bien merecen la pena que no sean olvidadas y tal como me dijeras hace tiempo, la historia, grande o pequeña, hay que contarla.

Desde estas breves líneas, únicamente nos queda despedirnos de una gran persona, un gran compañero, un gran luchador al que le ha llegado la hora de descansar. Hasta siempre amigo Isidro.