Reflexiones sobre bullying, adolescencia y otras combinaciones explosivas en la sociedad del Siglo XXI

Tras la agresión sufrida el pasado 18 de enero por mi hijo de 14 años a la salida del instituto y con los trágicos ecos todavía de la terrible noticia sobre cómo dos chavales de 14 años asesinaron a golpes a una pareja de octogenarios en Bilbao, he querido plasmar por escrito las siguientes reflexiones, tratando de sacar siempre algo positivo de lo vivido como madre de un adolescente que se decidió a seguir los pasos que en todos los métodos de prevención del bullying aconsejan: dar protagonismo a testigos y animarles a que no callen. Mi hijo puso en conocimiento del jefe de estudios que un compañero estaba sufriendo bullying por parte de chavales del propio instituto, e incluso, algunos de otro centro del mismo municipio. Eso ocurrió a primera hora de la mañana. A las 14 h, a la salida del centro, dos jóvenes de la misma edad que mi hijo y del mismo centro escolar se acercaron a él en la puerta exterior. Uno de ellos le dijo en tono amenazador: “¡de qué vas chaval contando por ahí que vamos pegando a FFF!” Mi hijo le dijo que tuviera cuidado con sus amenazas, ya que frente a ellos estaba todavía la pareja de policía local que cada día acude al centro durante 5-10 mn a la hora del fin de las clases. Los dos chavales se fueron y mi hijo continuó confiado camino de vuelta a casa. Al llegar a una rotonda, estando aún el centro escolar a la vista, los dos chavales se aproximaron a mi hijo de nuevo. Habían dado la vuelta a la manzana sorprendiéndole de frente. El mismo joven que le había interpelado en la puerta, pegó su frente a la de mi hijo en gesto y tono agresivo diciéndole: “¡de qué vas chivato! ¿quieres ver cómo te parto la cabeza? Tras lo cual comenzó a propinarle golpes y patadas. Mi hijo intentó repeler la agresión sin más, ya que vio que el acompañante del agresor llevaba una mano metida en la sudadera y temió que pudiera llevar una navaja. Curiosamente en esa rotonda se acumulan coches de padres y madres que van recogiendo a sus hijos e hijas. Mi hijo me contaba cómo desde esos coches pitaban al ver la escena … pero nadie salió de su vehículo para tratar de frenarla y poner un poco de orden. Fue un compañero de cuarto de la ESO el que se acercó al agresor para que desistiera en su actitud. Momento que mi hijo aprovechó para huir y regresar al instituto a pedir ayuda. Cuando me llamó el jefe de estudios para ponerme al día y fuéramos a recoger a mi hijo, me lo pasó al teléfono … estaba realmente angustiado … un “tiarrón” de 1.85 cm, 90 kg de peso y que lleva 2 años entrenando a kickboxing. Aún no sé cómo en ese gran cuerpo de un menor, aún sin madurar, pudo la razón sobre la víscera adolescente; el mensaje feminista de su padre y madre, sobre los de violencia machuna que recibe de la sociedad en la que vivimos, aún no me puedo creer que el peso de una sociedad patriarcal hasta la médula que genera “manadas” y “machos” no pudo con un adolescente aún sin terminar de educar, no doy crédito a que mi hijo fuera capaz de estar por encima de frases como “no seas nenaza” y demás mensajes terriblemente machistas y violentos que desde la televisión, el cine, Internet, etc taladran las mentes de nuestros jóvenes, hombres, a diario y de modo masivo les socializan desde la violencia como respuesta a todo. Cuando informamos a la madre y al padre del joven agresor que habíamos solicitado parte de lesiones al centro de salud y puesto denuncia ante la Guardia Civil, quisieron quitar importancia al asunto diciendo que seguramente fueron unas collejas y empujones, “cosas de críos”. Pues unos “críos” de 14 años han sido capaces de acabar con la vida de dos personas a golpes en Bilbao. Estos “críos” nuestros tienen cuerpos enormes en muchos casos y una gran fuerza que no saben medir aún de modo adecuado, con una mente inmadura, en una sociedad donde los “valores” psicopáticos son elevados a los altares. Además de que no debemos justificar jamás actitudes violentas porque lo consideremos “cosas de críos”. Aunque solo hubiera habido una actitud agresiva verbal, ES VIOLENCIA. Dos reflexiones finales: es muy sano que enfrentemos a nuestros hijos e hijas a las consecuencias de sus actos. La justicia de menores para acciones de este tipo es educativa. Sin huella penal. Por ello aconsejo poner denuncia siempre y que aprendan a entender cómo ha de funcionar una sociedad democrática. Finalmente, algo falla en el protocolo de prevención del bullying. No puede ser que el final de la historia para un adolescente que decide alzar la voz en defensa de un compañero que está sufriendo violencia sea la de recibir una agresión por ello. Mucho por hacer todavía. Virginia Tovar. Madre y, a ratos, trabajadora social.