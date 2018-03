Propaganda vs Gestión

El sábado 23 de febrero el Diario Información, en su edición digital, publica tres noticias que se refieren al municipio de Sant Joan d’Alacant.

La primera de ellas alude al supuesto incremento de usuarios de las líneas de autobús que operan en la comarca tras su reordenación. Un titular, una entradilla propagandística a mayor gloria del tripartito gobernante, y un desarrollo de la noticia solo disponible para suscriptores, es decir, no accesible para “tacaños” que, ni son suscriptores, ni compran el periódico en papel. No nos engañemos, la mayor parte de lectores que buscan noticias sobre Sant Joan, o lo hacen en los medios locales, o revisan la edición digital del Diario Información. Al margen de dispendios más o menos onerosos en suscripciones digitales, vivimos en unos tiempos en los que predominan los titulares y los 140 caracteres: no se profundiza en el contenido de las noticias, ni se cuestionan los argumentos. La digitalización de la información ha supuesto muchas ventajas, pero también tiene efectos perniciosos, entre ellos, la atrofia del espíritu crítico. Y esto lo saben los redactores de los medios de comunicación digitales. En resumen, y como consecuencia, con esta noticia sobre el transporte público, se puede afirmar eso de “misión cumplida”. ¿Qué misión? Pues es evidente que se trata de una misión propagandística, escorada políticamente hacia la izquierda tripartita santjoanera. Poco importa la supresión de varias líneas de autobús, ni la incomodidad y la pérdida de tiempo de los usuarios afectados, que ahora tienen que realizar esperas interminables y fastidiosos transbordos. Por cierto, ¿cabría pensar que la mejora del empleo ha conllevado, para muchas personas que han abandonado el paro, la necesidad de movilidad para desplazarse a sus lugares de trabajo?

Lo cual me da pie a comentar la segunda noticia, referida al Portal de Empleo de Sant Joan. En esta ocasión sí es accesible su contenido, aunque sea tan escueto como poco aclaratorio. Veamos, han sido 600 personas las que se ha inscrito en esa web de intermediación laboral, y dicen haber gestionado 79 ofertas de empleo. ¿Qué significa exactamente eso de gestionar? ¿Que se han publicado una media de 6,5 ofertas mensuales? Sigo preguntando: ¿cuántos contratos han llegado a formalizarse a partir de esas ofertas de trabajo? Y de los que se hayan llegado a firmar, ¿cuántos son temporales, cuántos indefinidos, cuántos a jornada parcial, con qué retribución media? En definitiva, ¿cuál es la utilidad efectiva del portal de empleo? A ninguna de mis preguntas encuentro contestación en el breve desarrollo de la noticia. Quizá es que Sant Joan se escapa a los efectos de eso que llaman los socialistas “precariado”. Supremo cinismo el de los mayores destructores de empleo que han existido en España.

La tercera noticia que leo el sábado tiene que ver con la cubierta del túnel de la autovía. Compromís y el PSOE exigen al Ministerio de Fomento que destine una partida presupuestaria a la urbanización de ese espacio. En esta ocasión la noticia sí es extensa, pero no lo suficiente como para dar cabida a la postura del PP en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados en la que se debatió la Proposición no de Ley. La intervención del diputado popular, Joaquín Albaladejo, puso al descubierto las medias verdades, cuando no falsedades, vertidas por los portavoces socialista y nacionalista. La única realidad, cierta y verdadera, es que el Ministerio de Fomento aún está esperando que

el Ayuntamiento de Sant Joan envíe el proyecto de acondicionamiento de la cubierta del túnel de la A-70.

Tres noticias, tres, que ponen de manifiesto que el tripartito que gobierna en Sant Joan lo hace exclusivamente a golpe de propaganda, a la que dedica notable esfuerzo y tiempo, en lugar de emplearlos cumpliendo sus obligaciones como gestores públicos. Cosas de la nueva política: ni un palo al agua, pero posturitas, palabros y ocurrencias, todas las que quieran.