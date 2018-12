Per un Sant Joan lliure de feixisme

× Ampliar Sergio Agueitos, portaveu adjunt de Compromis per Sant Joan

Compromís per Sant Joan

Davant la proliferació de moviments d’extrema dreta que busquen organitzar-se arran tot el país, el grup municipal de Compromís ha presentat una moció que busca condemnar rotundament el feixisme, el franquisme i totes aquelles manifestacions que atempten contra la democràcia i els drets humans.

Els discursos intolerants i discriminatoris propers al feixisme que criminalitzen al diferent estan experimentant un resorgiment no només a Europa, sinó també al nostre país. Tot i que son moviments minoritaris, el nostre poble no pot permetre que actituds totalitàries comencen a calar en la societat civil amb total impunitat.

És per aquest motiu que Compromís anima a totes les forces polítiques a posicionar-se en la defensa d’una democràcia plural, que respecte la diversitat, la convivència, el diàleg, els drets, la llibertat, la justícia, la igualtat i, en definitiva, l’Estat democràtic i social.

Esta moció, a més de donar suport a la resolució del Parlament Europeu que recomana prohibir qualsevol fundació que exalte o glorifique el feixisme, també demana avançar en la regulació sobre memòria democràtica, promoure mesures de reparació a les víctimes del franquisme i il·legalitzar aquelles entitats que justifiquen o exalten el colp militar de 1936 i els seus dirigents.

“Amb aquesta moció volem visibilitzar el compromís que gran part de la nostra societat té amb els valors democràtics. El 9 d’octubre 15.000 persones van rebutjar a València les idees i la violència verbal i física amb què actuen estes formacions d’extrema dreta en una manifestació històrica. A Sant Joan també hem vist com veïns i veïnes s’organitzaven per defensar la democràcia. Estem en un moment crucial per als demòcrates que volem un país de persones lliures front els nostàlgics que només pensen en tornar a un passat de pensament únic on la majoria social callava o era perseguida”, afirma el portaveu adjunt Agueitos.