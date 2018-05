Otro año más sin presupuestos a mediados de mayo

Tras la incapacidad del cuatripartito (ahora ya tripartito tras la salida de Compromís) para aprobar las cuentas de 2.017, el nuevo concejal de Hacienda pidió a finales del año pasado a los grupos de la oposición que realizasen propuestas para los del presente ejercicio 2.018. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos se decidió recoger el testigo de este ofrecimiento, realizando un ejercicio de responsabilidad y presentando por registro un documento con 25 iniciativas a principios de año.

Entre estas propuestas figuraban medidas como la introducción de una partida de ayudas por un montante de hasta 87.000€ para el pago del IBI a las familias más necesitadas (moción de Cs aprobada en pleno en enero de 2.017); ayudas para la escolarización de niños de 0 a 3 años; contenedores accesibles; lanzadera de empleo; reducción del IBI a emprendedores y empresas de nueva creación; asistencia a emprendedores en la elaboración de sus planes de negocio; ecoparque; renovación equipamiento deportivo del Parque de la Manzaneda, y otras muchas que están a disposición de nuestros vecinos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter

https://www.facebook.com/CsSantJoan/

https://twitter.com/Cs_SantJoan/status/993409171105239045

https://bit.ly/2L0wdnp

Tanto estas medidas, como otras muchas que puedan venir de cualquier otro grupo, o incluso la esperada y merecida reducción de impuestos y tasas que nuestros vecinos están esperando desde hace tiempo, y que ahora podría ser posible si se constata el cumplimiento del plan económico financiero 2017-2018 aprobado en octubre del pasado año, no podrán hacerse realidad en este ejercicio si el equipo de gobierno no lleva a pleno lo antes posible un proyecto completo de presupuestos.

Hay que remontarse a mayo de 2.016 para recordar los últimos presupuestos aprobados que tuvo Sant Joan. No olvidemos que aquellos presupuestos presentaban de origen un desequilibrio de más de 2 millones de euros, al incluir como ingresos seguros la venta de la parcela de Nou Nazareth que luego no fue posible, y que nos llevó a que nuestro municipio el único de Alicante que incumplió la estabilidad presupuestaria, cerrando ese ejercicio con un saldo no financiero negativo en 2,4 millones, y obligando a presentar un plan económico financiero para 2.017 y 2.018 que ha venido constriñendo aún más las cuentas municipales.

La carencia de unos presupuestos aprobados en tiempo y forma nos ha llevado a dos importantes modificaciones de crédito de más de 400.000€ en menos de 6 meses, presentadas a la carrera y con la espada de Damocles sobre la oposición de su necesaria aprobación para evitar el retraso en el pago de facturas a proveedores, muchos de los cuáles son autónomos y pymes del municipio. Las modificaciones y los reconocimientos extrajudiciales de crédito son instrumentos a disposición del gestor municipal que siempre deben ser de uso excepcional, y cuyo abuso denota una falta palmaria de capacidad de gestión y previsión.

Estas carencias se trasladan al día a día con hechos tan graves como el que se produjo el pasado mes de agosto, cuando se abonaron los seguros sociales de toda la plantilla del ayuntamiento con retraso, lo que le ha costado a todos los santjoaners una sanción de 30.000€ de la que todavía ocho meses después nadie ha dado explicaciones.

El Presupuesto Municipal es un documento de gran importancia para una correcta gestión municipal. Es una herramienta de control en la gestión y toma de decisiones según la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades y los objetivos que se pretenden conseguir mediante su desarrollo, y los servicios prestados por el municipio a lo largo del año, constituyendo por tanto el principal instrumento de aplicación práctica de la acción de gobierno.

El reiterado retraso en la presentación de este importante instrumento de gestión municipal lastra su ejecución, especialmente en lo referente al capítulo de nuevas inversiones, ya que imposibilita iniciar inversiones que no hubiesen sido planificadas y aprobadas en años anteriores, y compromete ayudas y subvenciones de otros organismos que requieran de una contribución proporcional desde la entidad municipal.