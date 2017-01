Navidades apagadas

× Ampliar Charo Tomás Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular

La Navidad supone para nuestros comerciantes y hosteleros la época de mayor ilusión del año, por ser, para ellos también, la última y corta oportunidad para cerrar dignamente el año; esta campaña supone aproximadamente un 40 por ciento de las ventas anuales, con la consecuente generación de empleo y contribución a la dinamización y revitalización de nuestras calles. El comercio local es el eje vertebrador de la vida municipal y de los ciudadanos; es original, auténtico, variado y reduce el impacto ambiental con productos de cercanía.

En este sentido la mejor de las iniciativas para apoyar a nuestros comerciantes es el alumbrado navideño, porque supone un aliciente indudable para atraer al público. Así podríamos decir que las luces de Navidad son el pistoletazo de salida de la ilusión que tanto comerciantes, restauradores, como consumidores anhelan disfrutar.

Por todo ello me gustaría compartir mediante estas líneas el sentimiento de profunda tristeza y pena que durante las pasadas fiestas navideñas me han trasladado comerciantes y vecinos de Sant Joan, que no entienden la disminución tan drástica que ha habido este año con el alumbrado navideño. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en años anteriores se podía pasear desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza Maisonnave acompañado de bombillas de variadas tonalidades y colores en diferentes calles. Este año aunque el Gobierno cuatripartito no nos ha bajado los impuestos, han descendido el gasto en alegrarnos las fiestas que se ha quedado por los suelos y como síntoma de la Navidad sólo nos ha quedado el frío. Así que lamentablemente lo único que lucía en las calles de nuestro pueblo era la tristeza y dejadez, resultado de hacer las cosas sin ilusión como fiel reflejo de un equipo que no trabaja a una y con lealtad en la defensa del interés común de todos los vecinos.

Las posibilidades de Sant Joan son enormes y resulta fundamental nuestro sector Servicios, por eso pedimos a quién corresponda que dejen de buscar culpables para justificar sus errores, asuman las consecuencias de sus decisiones y trabajen por y para todos los santjoaners.