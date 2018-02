Mira-Nos Teatro, “Entrevista al pasado”

“ Sólo somos eso… pasado ”. Esta es la reflexión y eje nuclear que nos deja Roberto Mira en su reciente estreno del 3 de Febrero en el Auditorio de la Casa de Cultura de Mutxamel . A pesar del frío , del aguanieve , de la competencia del fútbol en abierto y de los carnavales… platea prácticamente llena. ¡Y dicen que el teatro está en crisis desde Esquilo!. Porque el autor y su obra, convencen .Y su tarjeta de más de una treintena de producciones dramáticas , compacta , homogénea , sin fisuras , ya no puede defraudar ni escamotear expectativas de nadie. Y menos de sus fieles seguidores . Estos, reales , sufridores de a pié , no virtuales del socorrido “ Me gusta” de la Redes. Sino esos que nos emocionamos , reímos o aplaudimos con la vehemencia del calor humano presencial.

La Entrevista al Pasado, por su título y su argumento medianamente desvelado en su Sinopsis, me han llevado inconscientemente a posicionarme y esperarme aquél memorable o semejante escenario, basado en una ópera de Wagner , El Ocaso de los Dioses , llevado al cine de la mano magistral de Billy Wilder y narcotizarme en ese mundo de artistas o estrellas, un día eclipsado, finiquitado , pero utópicamente mantenido por una inconmensurable Gloria Swanson , cuyo declive como persona y como starlet, rayaban la demencia. Sí, el autor podría haberse ubicado, sin riesgos , legítimamente, en ese mismo entorno . Pero hubiera sido lo fácil. Y conocemos de la proclividad de Roberto a coquetear con la originalidad, con los desiguales desafíos y con los retos procelosos. También hubiera podido recrearse con garantías, en una narración meramente descriptiva de recuerdos , evocadora de contrastes , de nostalgias mal digeridas, de una sucesión de imágenes y situaciones de tiempos pretéritos, bajo el membrete de que ...” todo tiempo pasado fue mejor ….” ; o el de que “ ...un viejo es el que oye constantemente la voz del joven que todavía lleva dentro ...increpándole : ¿ Pero qué ha pasado ? “ . También podría haberse deslizado por una disección freudiana o psicoanalítica , o arquetípica a lo Gustav Jung , aprovechando la rica y variada tipología de los personajes , culminada por la del propio protagonista, la del afamado y triunfador cantante de opera que fue… Podría, en fin , haber abordado una exégesis crítico conceptual acerca de los tópicos que suelen revelarse recurrentes , pero no menos lacerantes , en esa mal llamada Tercera Edad : la finitud, la decadencia , la ruina somática, la decrepitud , la exclusión social , el desprecio , el abandono , el determinismo fatal , la esclerosis intelectual , la anemia afectiva , la frustración existencial , la depresión y la tristeza , la angustia vital , la fragilidad de la amistad , el amor y el desamor, la ilusión, la fe y las creencias , las ideologías , ...el monstruo de la soledad. Preocupaciones permanentes del autor, ya explícitamente reflexionadas en obras precedentes, pero que aquí aparecen someramente tratadas, implícitamente, en forma subliminal .

Pero, no . En esta ocasión, y ahí denotamos un gran salto de madurez en su discurso dramático, el autor nos coloca en un escenario genuinamente intimista y sentimental , y nos invita a abandonarnos en los brazos del corazón ..” que tiene sus razones, que La Razón, no comprende...”.Y a través del hábil artefacto de su diálogo , al que es muy afín , con su avieso e inquisidor entrevistador , el protagonista, Don Enrico , va poco a poco abriendo los recovecos de su “ sancta sanctorum “ psicológico, y nos deja sondear en ese arcánico , repleto y hermético baúl de los recuerdos acumulados en el tiempo , que han ido conformando su escabroso pasado…; es decir ...lo que él realmente es. Y nos autoriza a remover la ciénaga de sus fantasmas, esos que creíamos haber enterrado para siempre , esos cadáveres olvidados que dábamos por muertos , y que ahora resucitan y emergen de nuevo, para acusarnos , para denunciar nuestras miserias y nuestras iniquidades ...para sacudir nuestra conciencia . Y al abrir así las puertas de las emociones , de los sentimientos ocultos , la obra se desnuda ; nos conmina a asumir traslúcidamente nuestra auténtica personalidad ….y , nos conmueve . Conmoción que alcanza momentos álgidos de un estético patetismo lírico, como el de la oportunísima y nostálgica audición de “ La lácrima furtiva” conocida área de la ópera L’ Elisir d’ amore de Donizetti , en mítica interpretación de Caruso , ídolo homónimo de Don Enrico.

La madurez creativa de Roberto Mira a la que me refería, se manifiesta en otros dos ámbitos, trascendentales a toda creación teatral : la arquitectura de la trama y el tono dramático, que la maestría del autor simbiotiza con exquisita armonia . Así , transita desde una presentación secuencial formal al estilo de un relato de E. Allan Poe , de Edgar Neville , o de nuestros M.Mihura o Alonso Millán , elevando gradualmente la tensión dramática a base de originalísimos niveles de suspense e intriga- no exentos de cierto vis cómico – al más puro eco de Agatha Chistie o Conan Doyle, y que mantienen enganchado al espectador hasta el inesperado , sorprendente desenlace y paroxismo final . Un epílogo que, por otra parte, otorga credibilidad y coherencia a toda la obra , disipando las aparentes disfunciones y lagunas que pendían de las actitudes y comportamientos iniciales de los personajes . Una caída de telón , que hubiera rubricado con orgullo , el mismísimo Raymond Chandler .

Personajes, los adecuados , los justos para aportar un contrapunto de versatilidad a la historia , sin declinar su pertenencia al hemisferio uniformemente tragicómico y nihilista de la obra ; interpretados sobriamente por un elenco en estado de gracia, esta noche , de encomiable lucidez profesional. La contundente y soberbia interpretación de Roberto , actor ,realzada por su innato sentido de la elegancia no eclipsa , sino que propicia el lucimiento a su brillante reparto.

Una selectiva y cuidada puesta en escena , luminotecnia , mobiliario , vestuario , confieren la ambientación perfecta a esta pieza consistente, intencionada , depurada , personalista y congruente, que entiendo reinicia una etapa de plena madurez creativa en la ya prolífica producción de Roberto Mira ,y que recomiendo encarecidamente nadie se pierda en su próximo reestreno , el 10 de Febrero en el Auditorio de la Casa de Cultura de Sant Joan.