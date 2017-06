Home refranyer gos i malfaener

Es notable como le gusta al concejal de Hacienda, Llorenç Román, escribir artículos de opinión o hacer ruedas de prensa y qué lástima que ese tiempo que invierte en escribir y “xarrar” no lo dedique a lo realmente importante: trabajar por nuestro municipio.

Dice Román que le sorprende que los portavoces de los otros tres grupos del cuatripartito afirmen que no se ha consensuado el presupuesto y que este documento se ha contrastado durante meses con los otros grupos políticos... Vamos a ver, Señor Román, ¿Cómo se puede decir esto si de los 12 concejales hay solo 3 que están de acuerdo con él? Los otros 9 ya han mostrado su desacuerdo con el borrador ¿de verdad es eso consensuar? Porque yo no soy de ciencias pero desde luego las cuentas no salen.

Usted es concejal de Hacienda y, por tanto, tiene la responsabilidad de convocar a las reuniones y de hacer de la redacción del documento un proceso colaborativo, participativo y en el que cada área expone ante el resto de concejales qué proyectos y líneas políticas quiere seguir durante ese ejercicio. Esto es algo que debe empezar a hacerse como muy tarde el último trimestre del año anterior y eso es algo que usted inició mandando un borrador el 30 de enero. No había ningún trabajo previo de coordinación con las áreas antes de esa fecha, es más, apenas ha habido 4 reuniones desde entonces ¿de verdad a usted esto le parece consensuar? Más aún cuando durante esas reuniones todos los portavoces nos hemos mostrado contrarios al documento que usted había elaborado y su respuesta siempre ha sido: “esta es la propuesta y no se va a hacer ninguna modificación”. Desde luego, en mi vocabulario esa no es la definición de consensuar. Lo que a usted se le olvida, Señor Román, es que está en un cuatripartito y que la base para que esto funcione es la comunicación y la negociación (pero interna, no recurrentemente en prensa) y en esos aspectos a usted aun le queda mucho que mejorar.

¿Cómo podíamos desde EUPV dar el visto bueno a un borrador que ni tan siquiera incluía las propuestas de los Presupuestos Participativos, uno de los acuerdos principales del Pacto de Gobierno?

Lo que debería hacer usted es preocuparse un poco más por su área y dedicarle más esfuerzo y atención porque parece mentira que el concejal de Hacienda afirme que en febrero las partidas de cultura se habían quedado a cero cuando ese problema se ha dado en junio. Obviamente, si se han descontado 60.000 euros de un presupuesto en el que para programar el área dispone de menos partida es previsible que nos quedemos a cero. Pero usted no ha querido solucionarlo con una modificación de crédito, como se le propuso, pese a ser su responsabilidad en la gestión del área de Hacienda y pese a que ello nos ha llevado a perder, de momento, 15.000 euros en subvenciones.

¿Cómo puede afirmar que esos 60.000 euros vienen del fondo común cuando el área de Cultura liberó 75.000 euros ya el año pasado de la subvención del Museo Fernando Soria y eso jamás se ha visto reflejado en las partidas del área? Precisamente porque nosotros no pensamos en Reinos de Taifas ni en perjudicar a determinadas áreas, principio que siempre hemos llevado adelante y que se puede observar en las múltiples colaboraciones que hemos desarrollado con el resto de áreas y que creemos que enriquecen nuestra gestión.

Mire, Señor Román, le voy a hablar claro y con la misma paternalidad que usted profesa: aquí estamos para trabajar por los vecinos y vecinas y por nuestro municipio. Desde EUPV no queremos perder el tiempo en disputas de colegio y no le hemos contestado públicamente pese a las tres agresiones que usted ya ha tenido hacia nuestro partido, nos hemos centrado en gestionar y llevar iniciativas en las áreas de nuestra competencia para mejorar la vida de la ciudadanía (y eso es algo que se puede constatar). También en resolver internamente aquellas cuestiones con las que estamos en desacuerdo, salvo que sea indispensable acudir a los medios de comunicación. Estoy segura de que si Compromís deja de intentar desestabilizar el gobierno y se centra en llevar adelante iniciativas podrá decir lo mismo. Pero para eso hace falta trabajar más y dejarse de tanto artículo. Més trellat i coses de profit, per favor!

Clara Rodríguez Montesinos

Regidora de Participació Ciutadana i Cultura