Dice la canción de Alberto Cortez: “Cuando un amigo se va queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río.” Con un tizón comenzó a escribir mi querido amigo, porque los hombres del campo poco más tenían y una simple ramita de árbol, se convertía en el deseado lapicero. Cuando se nace con alma de poeta y sientes la necesidad de escribir los versos que escupe la mente cualquier cosa vale con tal de inmortalizar las palabras. Así transcurrieron las nueve décadas del poeta escritor, nacido en la huerta de Alicante la cual alabó como nadie con sus poesías, cuentos y rondallas. Su bicicleta le llevaba a menudo hasta la Partida del Fabraquer, en su término de Campello, donde visitaba a los amigos de otras fincas, entre ellos a mis abuelos y tíos. Isidro tenía veinte años cuando visitó a mis padres, porque les había nacido su primera hija…yo. Asistió a mi bautismo y primera comunión.

Según dicen que decía… esta xiqueta será poeta. A vegades te els ulls verts com l´olivera i altres color mel azahar del torenger”. Siempre supe por mi madre, que mi primera libreta y lapicero me los regaló Isidro, con los años él me lo ratificó.

Pero el río, al contrario de como dice la canción de Alberto Cortez, si apagó esa amistad durante mucho tiempo hasta que, un día, ya madre de seis hijos fui a visitar la tumba de mi padre y allí me lo encontré. Se presentó, me presenté. Le hablé que preparaba un libro sobre historia de El Campello y me habló de la Asociación LLOIXA, del Poeta Ramón Seva Montiel. Desde entonces la puerta de su despacho de Cronista, en la Biblioteca de Sant Joan fue cita obligada.

En 1995 me escribió un poema que describe a la perfección el lugar donde nací, en la playa de la Zofra, tal y como él lo veía, sabedor que yo lo sentía igual. Un homenaje a mis pinitos literarios y primera publicación. Prometió hacerme, otro, aparte de sus libros, cuando celebrara mis bodas de plata comprometida con la cultura de mi pueblo… Eso ya no puede suceder.

Escribiría largo y tendido sobre este amigo que, condujo su trayectoria humana con admirable honestidad y humildad. Con eso todos los que le hemos conocido coincidimos. Sembró la Comarca de l´Alacantí de buena semilla, como buen labrador. y sus frutos seguirán floreciendo en todas las estaciones.