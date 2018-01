Cs Sant Joan lleva una iniciativa a pleno para ayudar a que las vecinas de Sant Joan que sufren desigualdad salarial en sus empresas puedan denunciar la situación

Julia Parra

Coordinadora Agrupación de Ciudadanos de Sant Joan d’Alacant

Las que son madres y trabajadoras saben muy bien, que además de una enorme satisfacción, implica sobrellevar ciertas épocas de estrés elevado, en las que tienen que desplegar hasta el último de sus recursos para sacar adelante su trabajo y su vida familiar. Mujeres, que, en países como el nuestro, además son víctimas de una demostrada desigualdad salarial. Escuchar afirmaciones del presidente del PP y del Gobierno como las que hemos escuchado esta semana, es bastante grave, y no nos vale el argumento a posteriori de que se trataba de un “lapsus", o que sus palabras están descontextualizadas.

El PP se retrata de nuevo, cuando a su presidente lo sacan del guion con una pregunta que no ha sido preparada por su gabinete de prensa. Ante la pregunta de un periodista sobre si ve con buenos ojos que se sancionen a las empresas que discriminan salarialmente a las mujeres, el presidente del PP nos regala frases como éstas:

"No, no, no. Yo creo que los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no y, desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios […] No nos metamos en eso”

"Las empresas van en buena dirección "

Estas respuestas delatan la esencia de lo que es el PP. Con esta afirmación el presidente del PP contradice su propio argumentario político, o quizás no ...; puesto que está olvidando que en su programa electoral, o en el último congreso nacional del PP, hay compromisos explícitos de actuación sobre la discriminación salarial de las mujeres. Por supuesto, todos incumplidos; dejando ver a los ciudadanos las dos caras del PP que ya estamos acostumbrados a ver y a sufrir.

Es preocupante que el Sr. Rajoy no sepa que la equiparación salarial es una obligación de los poderes públicos, tal y como se recoge en la legislación española y europea. Es preocupante que no sepa identificar que sus homólogos de Europa, como Islandia, Alemania y Reino Unido no comparten su opinión, ya que han aprobado medidas legislativas para igualar salarios y oportunidades entre ambos géneros. Y también resulta muy preocupante que el presidente del PP no recuerde que la comisión europea en 2014 emitió una recomendación a los estados miembros de la UE para atajar la desigualdad salarial.

Para Rajoy la discriminación salarial de las mujeres no es un asunto del que deban ocuparse los gobiernos, porque prefiere dejarlo a la libertad de las empresas. ¿Alguien puede pensar que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pudiera escurrir el bulto de esta forma diciendo que la brecha salarial no es asunto suyo? ¿O que fuera capaz de ponerse de lado ante una cuestión de este calado y que contestara un disparate como que " no es de su competencia"?

Desde Cs Sant Joan consideramos absolutamente imprescindible apoyar las políticas de igualdad, porque los responsables públicos deben caminar en busca de la igualdad real entre hombres y mujeres con medidas concretas.

Uno de los principales ámbitos de esta desigualdad es el ámbito laboral; una mujer cobra unos 6.000 € menos de media que un hombre, lo que supone una brecha salarial del 23.25%. Atajar este problema depende en buena medida de las instituciones, y también las instituciones locales deben hacer todo lo que esté en su mano.

Por este motivo, desde Cs y desde Cs Sant Joan defenderemos y lucharemos contra estas desigualdades, ya que son derechos que por desgracia todavía no están garantizados. Por ello, nuestro portavoz municipal, Jose Angel Rivera, registró hace unos días y defenderá en el próximo pleno la puesta en marcha de un buzón "on line ", donde se reciban las quejas de vecinas de San Juan afectadas por este tema o cualquier persona que conozca algún caso de incumplimiento de igualdad salarial. Nuestro grupo pedirá al Ayuntamiento que se encargue de remitir estos casos a la inspección de trabajo y al resto de órganos competentes con objeto de que se tomen las medidas oportunas para corregir estas situaciones.

Desde Ciudadanos trabajamos para lo que es importante para nuestros vecin@s, y para que tod@s tengan las mismas oportunidades. Un trabajo que siempre sume; y que cambie frases como la del Presidente del PP : " no nos metamos en eso" por otras que mejoren nuestra calidad de vida como: "vamos a trabajar para que tod@s tengamos las mismas oportunidades ".

Nosotros si pensamos que debemos “meternos en esto” Sr. Rajoy, y no seremos nosotros los que dejemos de intentar acabar con esta lacra con todos los medios a nuestro alcance en aquellas instituciones en las que tengamos presencia.