Compromís presenta una moció de suport als regidors i regidores que apostaren pel tancament del crematori

El grup municipal Compromís per Sant Joan ha presentat esta setmana una moció per recolzar públicament a les regidores i regidors de Compromís, EUPV i PP que van actuar en defensa de la salut pública amb el tancament cautelar del crematori. Amb esta proposta, la formació vol reconéixer el seu valor i rigorositat arran la nova resolució que revoca l'arxiu de la querella contra els 12 regidors que van votar a favor en gener de 2015.

Esta decisió va ser presa de forma legítima, no només des del punt de vista polític, sinó també des del punt de vista legal. El posicionament era ajustat a dret, tal com es pot comprovar a la sentència de primera instància del Jutjat no 4 d'Alacant, que va desestimar el recurs contenciós administratiu presentat per ASV Funeser SL contra l'acord de l'Ajuntament de Sant Joan per votar a favor del seu tancament cautelar. Una sentència que reconeix la competència inspectora de l'Ajuntament i que deixa clar que la decisió no té efectes limitats ni provisionals.

Resulta força dificultós mantindre l'acusació de prevaricació sobre els regidors que hi van votar amb una sentència que valida l'acord pres en 2015. Que l'empresa vulga mantenir l'acusació amb l'actual panorama no és més que una reprimenda, en un intent d'instrumentalitzar la justícia mentre resta impassible davant les reclamacions de la Conselleria. És per això que l'agrupació veu amb preocupació que, davant dos arxius d'esta causa i una sentència favorable, l'empresa vulga posar en dubte una altra vegada l'honorabilitat i el respecte a la legalitat dels regidors.

Compromís condemna, per tant, l'actuació de l'empresa que ha provocat que la causa torne als jutjats després d'haver-se arxivat dues voltes. L'acord del plenari que procedia al seu tancament es basa en un informe desfavorable de la Conselleria de Sanitat que té com a conseqüència l'obertura d'un procediment sancionador contra l'activitat de crematori en considerar que "l'empresa devia implementar mesures correctores" per tal d'evitar efectes subcrònics i risc de càncer.