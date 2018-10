Candidato Aracil: Un buen hombre y sin embargo, político

El pasado 26 de septiembre Manuel Aracil Llorens anunció su candidatura a la alcaldía de Sant Joan, representando al Partido Popular. Se trata de una decisión que dignifica la política local. Porque Manolo no es de los que se mueven por la política con altanería y prepotencia. Él desarrolla una política de puertas abiertas, de pasa y cuéntame cuál es tu problema, de llámame y me informas de tus propuestas, de quedamos y me trasladas tus impresiones sobre eso que te preocupa, de te escucho a ver cómo podemos dar solución a este asunto. En Manolo prima su vocación de servicio a los vecinos del municipio que ama y que le vio nacer hace 62 años. Y por eso para él la política es sinónimo de trabajo y de humildad.

Solo desde estas premisas se pueden afrontar los urgentes problemas que tiene nuestro municipio, originados por la desidia y la incompetencia de un grupo de partidos que, tras perder las elecciones de 2015, se unieron al socaire de su odio al Partido Popular y lo que representa.

No nos engañemos: lo que está en juego en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 es la salvaguarda de un modelo de sociedad en el que creen la mayoría de los españoles, que pone en el centro de la acción política al individuo y a la familia, que se preocupa por los jóvenes y por los mayores, que fomenta y estimula la iniciativa privada, que valora la cultura del esfuerzo, que entiende que la mejor política social es la creación de empleo, que implica un profundo orgullo por pertenecer a un gran país, por sus símbolos y por sus gentes, que defiende la unidad y solidaridad de sus territorios, que aboga por la libre elección de lengua vehicular, que defiende un modelo de educación dual, que garantiza una atención sanitaria de calidad para todos, que mira a Europa en pie de igualdad con el resto de países.

Manuel Aracil está decidido a luchar por ese modelo de sociedad para nuestro querido Sant Joan. La rebaja del IBI, la limpieza de las calles, el mantenimiento de parques y jardines, una cultura de calidad para todos, la promoción económica del municipio, la mejora de los servicios municipales y tantas otras medidas imprescindibles, solo se garantizan con un gobierno del Partido Popular con Manolo al frente. Ya lo demostró en el período 2011 -2015. Y lo volverá a hacer, si es que cuenta con la confianza mayoritaria de sus vecinos.

El próximo viernes 5 de octubre, a las 20:15, en el Centro de Mayores de Sant Joan, tendrá lugar la presentación pública de la candidatura de Manuel Aracil. Estoy convencido de que el acto será un aldabonazo de ilusión para los asistentes. Les invito a aprovechar la excelente oportunidad de comprobarlo, asistiendo a escuchar al candidato del Partido Popular.

Ha llegado la hora de la política de verdad, del trabajo serio y humilde, de acabar con el postureo, de erradicar los anuncios grandilocuentes sin contenido ni ejecución, de defenestrar la política de agitación y propaganda. De eso ya hemos tenido bastante con los desgobiernos del cambio, con los tripartitos desastre, con los políticos de terraza de bar.

Es el momento de Manuel Aracil, un buen hombre metido a político, por amor a su pueblo y a sus vecinos.