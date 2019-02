A Isidre Buades Ripoll

grupo. Ni tu ni jo sabíem que seria l’última volta que ens parlaríem. Tres voltes més després et vaig parlar jo, sense poder comprendre que em volien dir els sons que eixien de la gola. La teua veu portadora de paraules es va quedar closa en un cos ferit que hui ens ha deixat. Queda la teua veu dins del meu cor i queda la teua obra impresa que ha sigut, és i serà una font de memòria per a tots els alacantins de l’horta.

Vas nàixer fa noranta anys i uns mesos al cor del que encara era l’Horta d’Alacant, aquella terra que començava l’any guarnida de la flor blanca i dolça dels ametlers. Te’n vas hui dèsset de febrer quan les flors comencen a caure i la promesa del fruit s’endevina.

Se’m fan difícils les paraules, com estos dies passats quan anava a l’hospital i et parlava sense saber què dir, però esperant que t’arribara la meua estima, amic meu.

Una estima que va anar fent-se gran i sòlida des de 1986 a Lloixa, l’Associació Cultural Lloixa que ens va convertir en companys de viatge d’un projecte cultural que va ser també un projecte continu d’amistat.

Hui i ara mateix són moltes les veus que et recorden. I recorden la teua labor de cronista de Sant Joan, el teu vessant de savi. Sí, de savi, perquè saviesa tenies de la terra i els costums que t’envoltaven. I recorden la teua obra en vers i en prosa que forma part de tots nosaltres.

En estes paraules d’urgència no vull deixar de recordar Elvira, tu i Elvira a la cuina de casa, plena de llibres, periòdics i papers, que m’acollíeu quan feia la visita i em sentia benvolgut. Ja vindrà temps de les lloances grans i solemnes.

Amic, amic Isidre, se’m fan difícils les paraules si és per dir-te adéu. Com en aquell vers que a tu t’agradava el llumí s’apaga i trenca l’alba.

Però ara, malgrat el consol de la teua veu impresa i el fruit de totes les coses que has fet, que alhora seran llavor immensa, el llumí acabat d’apagar em trenca la veu i esperant eixa alba, que serà gràcies a tu, aniré a vore’t per agrair-te la lliçó de vida que ens has donat.