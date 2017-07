“José Manuel Valverde, nuevo Secretario General del Partido Popular de Sant Joan”

Desde el pasado 7 de julio tengo la enorme responsabilidad de ostentar la Secretaría General del Partido Popular de Sant Joan d’Alacant. Considero necesario utilizar este foro para ponerme públicamente al servicio de mis compañeros de partido y de los vecinos de nuestro pueblo. Como vengo estándolo desde hace siete años, ahora desde un lugar de más notoriedad, pero con igual lealtad, compromiso, trabajo y humildad.

Los que acabo de mencionar son los cuatro conceptos en torno a los que se articula mi idea de la política, una actividad digna y necesaria, que ha caído en descrédito social. Lo cual puedo llegar a comprender, habida cuenta de los múltiples casos de corrupción perpetrados por personajes inmorales que tanto daño nos han hecho a todos.

Debo lealtad y compromiso, antes que nada, a unas ideas, recogidas en el preámbulo de los Estatutos del Partido Popular, del cual destaco este párrafo, que contiene la motivación de mi vocación política:

«Somos el partido de las personas. La persona es, desde nuestra perspectiva humanista cristiana, el centro, el inicio y el fin de toda nuestra acción política. En el Partido Popular creemos que el verdadero actor del cambio social es la persona mediante su capacidad de superación y de toma de decisiones racionales y responsables en libertad. Su búsqueda de la felicidad y de su realización personal beneficia al conjunto de la sociedad y a las familias, ya que éstas son su célula fundamental».

También debo lealtad y compromiso a mi partido y a sus dirigentes; en mi caso y en primer lugar, al Presidente local, Manuel Aracil, al que agradezco su confianza. No seré protagonista de ninguna polémica estéril, sino de debates fructíferos que permitan construir una opinión común de nuestro partido.

No entiendo la política como una actividad en la que satisfacer vanidades personales, ni en la que se obtenga otro rédito que no sea el orgullo de haber servido a los intereses de los ciudadanos. Esto sólo puede conseguirse de una manera: con un trabajo constante, intenso y eficaz, orientado a las necesidades reales de nuestros vecinos, después de haberlos escuchado con atención y contando con asesoramiento especializado.

Pero, además, es imprescindible regirse con humildad: para reconocer los propios errores, para escuchar a quien más sabe (y también a quien cree saber más), para prescindir de protagonismos inútiles, para saber dar un paso atrás cuando las circunstancias lo aconsejan.

En el Partido Popular no sobra nadie. Cualquiera que desee aportar y sumar al proyecto común bajo los parámetros comentados (lealtad, compromiso, trabajo y humildad) será recibido con los brazos abiertos. Es más: les invito a ello. Frente a quienes tratan de cambiar nuestro modelo de sociedad y de país a golpe de imposición, el Partido Popular y sus personas tienen la irrenunciable responsabilidad de proponer y ejecutar políticas alternativas, sensatas y eficaces, orientadas al beneficio real y efectivo de todos los ciudadanos, no sólo de una parte. Lo nuestro no es aplicar el rodillo del sectarismo ideológico, sino aglutinar voluntades diversas y crear sinergias positivas.

Nuestro querido Sant Joan es un ejemplo de lo que acabo de escribir. Tenemos un gobierno compuesto por cuatro partidos políticos configurado a partir de la derrota en las urnas de todos y cada uno de ellos, con programas electorales que, en muchas cuestiones, eran claramente antagónicos, unidos tan solo por el visceral deseo de arrinconar al Partido Popular. Un gobierno inoperante, en permanente desacuerdo, incapaz de aprobar el presupuesto municipal, incluso ocho meses después de tener que haberlo hecho.

La labor de oposición política siempre es fundamental, pero, en estas circunstancias, todavía lo es más. Redoblaremos esfuerzos en nuestro trabajo de vigilancia y control del gobierno municipal, con un objetivo claro, la #ReGeneración2019: recuperar la alcaldía de Sant Joan con un equipo de trabajo amplio y renovado, con las ideas claras y el compromiso inquebrantable de servir a nuestro pueblo por encima de todo.

Termino como empecé: poniéndome a disposición de mis compañeros de partido y de los vecinos de nuestro pueblo, en persona o en esta dirección de correo electrónico, josemavalverde@outlook.com

Josema Valverde

Secretario General del Partido Popular de Sant Joan