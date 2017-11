“Hagamos historia”

La pasada semana el PP inició una campaña de denuncia y acoso en redes sociales en la que usando su habitual tono de superioridad y paternalismo cuando la crítica va dirigida a una mujer, por el estado del antiguo Epifitarium situado en el Parque Municipal. Pero para comprender su estado actual es necesario hacer un poco de historia.

El estado del antiguo Epifitarium es de ruina según los técnicos municipales. Desde 2011 ha estado en desuso, convirtiendo el PP una instalación que fue modelo para otras de la provincia en un foco de insalubridad.

A finales de 2014, el aquel entonces concejal de Atención Urbana y actualmente asesor en Diputación David Aracil, dio la orden a la contrata del mantenimiento de Parques y Jardines de cesar el mantenimiento del abandonado Epifitarium. Hay que recordar que, al estar dentro del Parque Municipal, la limpieza y el mantenimiento corresponde a la contrata de Parques y Jardines o en su defecto a la de Mantenimiento y no a la Concejalía de Limpieza Viaria, que tiene la empresa FCC y se encarga de la vía pública.

Aun así desde la concejalía de Limpieza y Sanidad, se realizó en el mes de septiembre una limpieza y desinfección encargada a la empresa municipal PYCSA de manera extraordinaria ante las quejas de los vecinos y la inminente colocación de la peña El Tro en las inmediaciones del Epifitarium. Asimismo, desde la concejalía de Mantenimiento se ha proporcionado a la concejalía de Parques y Jardines un presupuesto para el definitivo desmantelamiento de la instalación que no alcanza los 6.000€.

En el pasado Pleno el concejal responsable de Parques y Jardines, Santiago Román, expuso ante las preguntas del PP los planes de desmantelamiento de la instalación y el montaje de una pista deportiva en su lugar.

Curiosamente las críticas por el mantenimiento del Epifitarium por parte del PP se han iniciado cuando la concejalía de Mantenimiento ha dejado de llevarla Compromís y ha empezado a llevarla el Partido Socialista. Están pidiendo resultados en un mes para que solucionen los problemas de la gestión, bastante mejorable, llevada a cabo los últimos 6 años.El PP intenta justificar su mala gestión anterior atacando al actual gobierno municipal por problemas que crearon ellos durante su mandato. Entiendo que Manuel Aracil trata de defender la nefasta gestión de desgobierno, que de manera irresponsable dejó perder el Epifitarium, la Residencia de Tiempo Libre y convirtió la Plaza de la Constitución en un meadero de perros mediante medias verdades, que no dejan de ser mentiras a medias.

Me he hecho cargo de la Concejalía de Mantenimiento hace solo un mes, y me he dado cuenta de la cantidad de trabajo que se podría haber hecho y no se hizo. Y de la cantidad de mejoras que se pueden hacer.

Hemos diseñado un Plan de Choque de mantenimiento, que en las últimas 5 semanas han realizado decenas de actuaciones por todo el municipio (fijar baldosas sueltas, renovación de señalización, reposición de mobiliario urbano roto etc.). Además hemos hecho la acera de la Calle Lepanto en Cañaret y hemos solucionado, por fin, el acceso peatonal al tanatorio.

Porque, como en el tema del Epifitarium, nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de Sant Joan.