“A Sant Francés, agarra les tèles i ves”. Adagio Valenciano

El cazador de barraqueta tiene que ser un hombre paciente, porque en vez de ir él en busca de la caza es la caza la que va donde esta él. Dirán que eso no puede ser, lo comprendo, pero lean: No utiliza ninguna arma para esta modalidad de caza, sólo el engaño, que es una buena forma de cazar a cualquiera, y es esta forma de engañar, como casi siempre, con un encanto singular.

Así pues, este cazador permanece escondido en una pequeña choza cuyo techo es siempre camuflado con tierra o alguna materia vegetal. Construido sobre un hoyo de forma ligeramente alargada y la pared que lo sostiene suele apenas sobresalir del hoyo quince o veinte centímetros, los que requieren unas mirillas desde donde se observar el rellano en el cual hay dos redes desplegadas. Estas redes, sujetas a un cordel que llega hasta el interior de la “barraqueta” por un agujero practicado en la pared. En tirando fuertemente de él, levantan ambas redes bruscamente y cubren a la inocente ave, que atraída por el agua y comida que hay en el centro del rellano, ha ido a calmar su sed y su hambre. También hay junto al agua y la comida, unas aves ingeniosamente atadas a un finísimo hilo "Enses" las cuales simulan estar gozando del banquete, e incitan a las que llegan, a acompañarlas. Tiene el rellano a su alrededor varias ramas generalmente de almendro, colocadas en forma de pequeños árboles' llamadas "Ramets”. También se distribuyen alrededor del rellano, pajarillos enjaulados, "Reclams" de las mismas especies de las que Se pretende cazar, que con sus cantos atraen a los que vuelan en libertad. Esto hace que los que llegan se detengan en los arbustos, los "Raments" y de allí bajen al rellano en busca del agua y la comida donde son atrapados.

Tras esta breve descripción de la "Barraqueta" y la forma de cazar a los inocentes pajarillos, les contaré una historia ocurrida un día de San Francisco allá por los años cuarenta del pasado siglo XX.

Como buen cazador que era José, tenía las redes puestas y los reclamos dispuestos estratégicamente alrededor del rellano y esperaba impaciente observándolo todo por la mirilla a eso de la hora cuando emergía el sol por la raya del horizonte en el Mediterráneo. Los reclamos de las jaulas empezaban a llamar a los que volaban felices por los aires, y al instante una docena de pardillos se posaron en los “Ramets”. Estuvieron unos instantes quietos en las ramas y luego dos de ellos volaron hacia la pileta del agua, luego dos más, luego tres y cuando solo faltaban dos y José había agarrado el cordel de la tiradora para capturarlos, sonó el disparo de un cazador no muy distante y se marcharon todos volando a gran velocidad.

-Mal empezamos -dijo José disgustado- Debería prohibir la caza con armas de fuego. Luego transcurrió como un cuarto de hora y llegaron más pardillos pero cuando se disponía a cazarlos e iba a tirar del cordel, llegó su hermano con la cesta del almuerzo y espantó a los pájaros.

-Deberías tener más cuidado y no acercarte a la barraca cuando hay pájaros en el “Ramet”. Su hermano dijo que no los había visto, y aún no hacía un cuarto de hora que estaba cazando y ya le habían espantado los pájaros dos veces, cuando un par de verderones preciosos que se posaron, uno en un cardo del rellano y el otro esperaba en la rama, se los espantó un rebaño que se acercaba con su pastor.

-Es que ya no se puede cazar cuando nadie respeta la caza. -Dijo enfadado. Y en esto apareció un vecino que el día anterior había matado con su escopeta doce estorninos de un solo tiro en su olivar y le traía uno que estaba herido del ala para que lo pusiera de “ensa” en su rellano.

Verás -le dijo presumiendo de enterado- Hoy he visto más estorninos que jamás en mi vida y no he querido matar más porque ya me he hinchado a comer tanto negro. Y he pensado que si pones este de “Ensa” y pasa por aquí una de esas bandadas millonarias que yo he visto, llenas un saco de estorninos.

A José le parecía mucha casualidad que pasara por allí una de esas bandadas, que vieran el pájaro en su rellano y que fueran a buscarlo tantos hermanos, pero ante la insistencia de su vecino puso al herido junto a las “Ensas” de pardillo y verderón y se pusieron a esperar, pero transcurrió cerca de una hora y allí no se acercaba ni el pájaro pinto, y como ya era medio día José decidió desaparar y marcharse a su casa con el cabreo de no haber cogido nada.

-Espera un poco más, hombre, no seas impaciente. - Le insistió el vecino, y nada más dicho esto notaron un rumor como si lloviera y de pronto la sombra de una nube apareció sobre la barraca y el rellano- -¡Lo que faltaba! -Exclamó José, que ahora se ponga a llover, pero no era la sombra de una nube sino de la bandada del millón, que efectuando un remolino como si de un tornado se tratara se posaron a cientos sobre el de “Ensa” que gritaba como un desalmado.

José cogió el cordel de la tiradora y tiró con todas su fuerzas, luego salió corriendo hacia el rellano, pero ante su asombro sucedió lo que menos esperaba, pues los pájaros, al verse sorprendidos por las redes que los cubrían, todos a un tiempo iniciaron el vuelo y ante tal ímpetu las redes se levantaron y volvieron a su anterior posición de desplegadas, mientras que los pájaros formando una hilera negra en el aire como la estela de un avión a toda marcha, se alejaron en unos segundos.

El pájaro herido quedó allí patas arriba sin cesar de gritar y José y su vecino, mudos de asombro comenzaron a desaparar el arte de la caza avergonzados de su error, pues si en vez de salir ansiosos a coger la captura, uno de ellos se hubiera quedado sujetando el cordel del tirador, por muy fuerte que hubiera quedado sujetando el cordel del tirador, por muy fuerte que hubiera sido el multitudinario intento de escapar los estorninos, no hubieran conseguido levantar las redes.

-No me ocurrirá más. -Dijo José con rabia -Pero no le valió la experiencia, porque jamás volvió a su rellano una bandada de estorninos.