Nueva página de web de turismo de Sant Joan: un carísimo cúmulo de despropósitos

× Ampliar En la imagen, Julia Parra acompañada del portavoz del grupo municipal José Ángel Rivera

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos queremos denunciar el caro y deficiente resultado de una idea que podía haber sido bastante positiva para nuestro municipio, pero que una negligente ejecución y supervisión de la misma ha dado como resultado un gran fiasco que puede incluso conllevar consecuencias de índole legal para nuestro consistorio, y que sin duda afectará a la buena imagen y prestigio de nuestro municipio.

Tras la presentación con más de seis meses de retraso de la referida web turística el pasado día 12 de enero por nuestro Alcalde y nuestra Concejal de Turismo, y tras una primera impresión que nos ofrecía serias dudas, desde nuestro grupo decidimos consultar con diversos especialistas, tanto en desarrollo de páginas web, como en posicionamiento, alojamiento y mantenimiento, además de especialistas de reconocido prestigio en la historia de la provincia de Alicante y de la comarca de L’Alacantí.

Por desgracia, el resultado no ha podido ser más desolador. Desde el punto de vista técnico, hemos confirmado que el diseño de la susodicha página se basa en una simple plantilla cuyo coste no supera las 100€; el coste de los dos dominios contratados, .es y .com (los cuáles están a nombre de la empresa Tech Data y no del Ayuntamiento), es de menos de 20€ anuales; no se ha realizado ningún tipo de trabajo SEO que acelere la indexación con el fin optimizar el rápido posicionamiento de la página en los principales buscadores, como suele hacerse habitualmente en estos casos; el funcionamiento tanto del buscador de la página como de algunos enlaces es bastante deficiente y existen secciones sin apenas contenido.

Por lo tanto, no existe ninguna razón ni parámetro de mercado que justifique unos importes de diseño de 2.330€ y de más de 5.000€ anuales por su alojamiento y mantenimiento. Por no hablar del tema de las traducciones, respecto al cual, no entendemos como después de pagar un total de 1.815€ por la traducción del inglés, haya sido necesario volver a pagar a la Universidad de Alicante para su revisión y corrección.

Con todo, el punto más grave, y que puede traer serias consecuencias legales a nuestro consistorio, es el referente a los contenidos. Además de numerosas imprecisiones, inexactitudes y errores tanto históricos como geográficos, hemos constatado que se han cometido descarados plagios de numerosos párrafos, tomando partes bastante sustanciales de otras publicaciones y páginas web sin el permiso de sus autores y sin citarlos en forma alguna, para lo cual se han cobrado más de 6.300€.

Por otro lado, no entendemos como habiendo un buen número de empresas y profesionales en Sant Joan que hubiesen podido desarrollar de buen grado este trabajo con un muy considerable ahorro de costes, y posiblemente mucho más rigor y calidad, se ha tendido que acudir a empresas con poca experiencia y escasa trayectoria como TechData Comunicación.

Por el prestigio e imagen de nuestro municipio, y para evitar onerosas consecuencias legales, rogamos se paralice lo antes posible la citada página, y se realicen las oportunas correcciones antes de volver a hacerla operativa. Asímismo, también consideramos que se deberían de revisar los importes de las facturas correspondientes a los trabajos de estudio, organización y redacción de los contenidos llevados a cabo por la empresa Calidoscopi, así como la relación que se viene manteniendo con esta empresa de cara al futuro, ya que no debemos olvidar que también son los responsables de los trabajos de investigación etnográfica y arqueológica referentes a la recuperación de la Memoria Histórica, que se iniciaron el pasado año por nuestra Concejalía de Cultura , los cuáles se centran en la recuperación de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil, y para los que se tiene previsto invertir 50.000€ en el presente ejercicio.