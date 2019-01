Viure és prendre partit

× Ampliar Alicia Climent

Entenc la política com una eina necessària que ha d'estar al costat de les persones per atendre les necessitats reals i justes. Entenc la política com una eina de transformació social permanent, perquè si la política no serveix per a la transformació contínua correm el risc de treballar per construir alternances i no alternatives. Eixa és la idea amb la qual vaig començar a treballar a Compromís: transformar i créixer com a societat.

Han passat cinc anys des d'aquella decisió, i hui en prenc una altra: presentar la meua candidatura a les Primàries per formar part de la llista de les comarques alacantines a les Corts Valencianes.

Sóc de Busot, llicenciada en Dret i estic a càrrec de la secretaria de comunicació en l’Executiva Comarcal de l’Alacantí. En 2015 em vaig presentar en la llista municipal de Compromís per Xixona i he estat vinculada al BLOC des d’eixe moment.

Vull fer política des de l’Alacantí, és important que comptem amb una veu a les Corts. Els projectes dels pobles i de les grans ciutats de la comarca ho necessitem. Posem en valor tot allò que hem aconseguit, els governs que hem format i els que formarem, teixint una xarxa de complicitats entre les comarques del sud que ens porten cap un creixement encara més pronunciat. Esta candidatura ja treballa en crear esta xarxa.

Les nostres comarques han d’estar vertebrades entre elles i amb les institucions valencianes. Vull ser una diputada que visca la realitat diària dels pobles de L’Alacantí i la resta de comarques del sud. Viuré al meu poble, aniré i tornaré de València a diari i vull anunciar l’obertura d’una oficina parlamentària a Alacant amb horari fixe d’atenció, i alhora un servei d’atenció als municipis en els seus ajuntaments. Òbviament tampoc compaginaré la meua tasca de diputada a les Corts amb cap càrrec de govern, no em permetria complir el que ací vos he exposat.

M’identifique amb l’esperit que ha residit en el grup de Compromís a la Diputació d’Alacant, de cohesió, presència física i també de presència emocional, perquè la gent que hem fet política als pobles sabem com és de difícil el repte i a qui tenim al davant i amb quines eines juguen. Em presente sabent que aquest repte no acaba el dia de les eleccions, sinó que comença eixe dia, amb la necessitat de treballar i recolzar a la gent que dóna la cara als pobles dia a dia durant tota la legislatura. Unirem forces per teixir complicitats, per reorganitzar-nos al sud i guanyar definitivament la partida a les opcions de la dreta cada vegada més radicalitzades, cada vegada més explícites en la destrucció dels valors democràtics i de convivència. Front la política cantonista buida de continguts i plena d’interessos particulars i confrontació, hem de parlar a Alacant de modernitat, de progrés, d’europeïme, de sostenibilitat, de tolerància, de complexitat, de servei públic, de persones... El viatge no és curt, però la victòria és segura.

És un camí difícil per a mi, perquè conec a les persones que ja han anunciat que es presenten a estes primàries i és una garantia que, isca qui isca d’eixe procés, anem a tindre diputats i diputades amb molta preparació per a defensar els interessos de la ciutadania.

Oferisc proximitat, treball i convicció. Em presente per dur la vostra veu des del carrer dels vostres pobles a les institucions valencianes. Com diu la cançó: “la resposta col·lectiva no és possible o impossible, és necessària”. #AmbValentia

Alicia Climent, Compromís